Doublé suisse lors des finales de Coupe du monde

Le Jurassien Steve Guerdat a remporté les finales de la Coupe du monde, dotée de 1,3 million d'euros, dimanche à Göteborg avec «Alamo». En Suède, le champion olympique de Londres en 2012 a devancé le Zurichois Martin Fuchs. Le clan suisse signe donc un doublé historique. Il est entré dans le petit cercle des triples vainqueurs de la prestigieuse finale de saut d'obstacles.

Auteur d'un sans-faute au second tour, Steve Guerdat s'impose pour la troisième fois de sa carrière à ce niveau de compétition. Il réitère ce coup trois ans après son dernier succès, déjà réalisé dans cette salle de Göteborg.

Le Jurassien rejoint dans la cour des triples vainqueurs l'Autrichien Hugo Simon (1979, 1996, 1997), le Brésilien Rodrigo Pessoa (1998, 1999, 2000), l'Allemand Marcus Ehning (2003, 2006, 2010) - qui n'a pas réussi à se qualifier pour la finale de cette saison -, et l'Allemande Meredith Michaels-Beerbaum (2005, 2008, 2009).

«Je ne m'y attendais pas du tout, a déclaré le vainqueur du jour peu après son exploit. J'ai tout essayé pour et ça a fonctionné. Je n'arrive toujours pas à y croire. C'était déjà une expérience incroyable d'être là. C'est un sentiment extraordinaire de réussir en plus à gagner.»

HE’S ONLY GONE & DONE IT!!! ????@steveguerdat & Alamo win the @LonginesEq FEI Jumping World Cup Final for the THIRD time 3 years after his last win in this very arena!



A legend & a superstar! Wow#FEIWorldCupFinals pic.twitter.com/MupfrxguM6 — The FEI (@FEI_Global) 7 avril 2019

De son côté, son compatriote Martin Fuchs, qui montait «Clooney 51», ne cachait pas sa déception malgré sa deuxième place malgré son sans-faute au second tour. «Bien sûr, c'est super qu'un Suisse puisse gagner. Cela dit, je dois avouer que je voulais avant tout m'imposer. Steve a été le plus fort et il mérite cette victoire. »

A reception worthy of the champion he is. @steveguerdat salutes the crowd & they salute him.



????????????????#FEIWorldCupFinals pic.twitter.com/kI2A62Kcnn — The FEI (@FEI_Global) 7 avril 2019

Le Suédois Peder Fredricson a complété le podium devant son public sur «Catch Me Not S». (nxp)