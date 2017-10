Dortmund envoie un signal fort à Roman Bürki

Parfois critiqué ces derniers temps, Roman Bürki a reçu un signal fort de ses dirigeants à Dortmund. Le gardien international suisse a en effet prolongé jusqu'en 2021 son contrat avec le Borussia.

«Je suis très heureux que le Borussia me témoigne sa confiance dans une période qui est difficile pour moi», explique le portier de 26 ans sur le site internet du leader de la Bundesliga et dernier vainqueur de la Coupe d'Allemagne. «Je suis ravi et fier de défendre les buts de cette équipe fantastique, à qui je dois tout», poursuit-il.

Roman Bürki est arrivé à Dortmund en 2015, en provenance du SC Fribourg, et il a disputé 68 matches de Bundesliga sous le maillot du Borussia. Les critiques se sont abattues sur lui après le match de la Ligue des champions de mardi, au cours duquel il a commis une bourde fatale face à la modeste formation de l'APOEL Nicosie (1-1).

Mais il avait immédiatement reçu le soutien de son entraîneur Peter Bosz: «Il a fait une erreur, c'est vrai, et il le sait. Mais il nous a si souvent aidés. C'est à l'équipe de lui rendre la pareille», avait lâché le technicien. (ats/nxp)