Djokovic: «Le record de Roger? Bien sûr que je suis motivé!»

C’était presque une leçon de tennis. En tout cas la version la plus aboutie, jusqu’à la «perfection» dira Wilander, du tennis actuel. On ne sait pas si Roger Federer trouvera la force pour s’y opposer: éliminé prématurément des trois derniers tournois majeurs, il doit se poser de sérieuses questions. Rafael Nadal, lui, pour avoir été victime de la tornade, se les poses déjà. Il en est un qui n’a que des certitudes: Novak Djokovic, l’homme qui écrase à nouveau le tennis mondial.

Novak Djokovic, vous avez dépassé Pete Sampras avec 15 titres majeurs désormais. Et vous êtes le seul à avoir remporté sept fois l’Open d’Australie…

Oui, c’est fou. Quand j’ai commencé le tennis, je me souviens d’une image de Pete Sampras à Wimbledon, en 1992 je crois. C’est grâce à lui que je me suis mis à ce sport. Et aujourd’hui je le dépasse. Cela me laisse sans mots. Je n’ai pas encore eu le temps de voir tout ce que signifiait cette victoire ici, en fait. Il va falloir que je prenne le temps.

Vous avez remporté les trois derniers Grands Chelems et vous semblez être au meilleur de votre forme. Plusieurs joueurs ou ex-joueurs disent qu’il vous sera possible d’égaler le record de Federer de 20 Grands Chelems, et aussi de le dépasser. Comment vivez-vous avec ça?

Comment je vis avec ça?

Oui.

Mais plutôt bien (nldr: il prend alors le temps de la réflexion). Je suis conscient qu’écrire l’histoire de ce sport que j’aime profondément est quelque chose de spécial. Bien sûr que cela me motive. Jouer des Grands Chelems et les gros tournois ATP est une priorité. Pour combien de saisons? Je ne sais pas, je ne me projette pas. Mais je veux rester concentré pour garder ce niveau mental, physique et émotionnel actuel. Pour être performant à haut niveau sur plusieurs années encore. Alors j’aurai une chance d’être proche du record de Roger.

Il y a douze mois, vous étiez opéré du coude et vous vous retrouvez maintenant avec trois titres de plus en Grand Chelem: tout peut aller vite?

Je n’aurais jamais pensé que cela fut possible. Mais j’ai toujours cru en moi. La confiance en soi est sans doute le plus grand secret de mon succès. Je crois en moi, surtout dans les moments où je suis dans la difficulté. Je creuse en moi pour y croire, je me visualise en vainqueur, je pense aux choses positives. Je crois en ça, la visualisation, je le fais beaucoup. Je l’ai fait aussi après mon opération au coude.

Et si vous gagniez Roland-Garros et pourquoi pas le Grand Chelem en remportant tous les tournois majeurs cette année?

Pour arriver à ça, il faudrait que j’engage dans mon staff Rod Laver, le seul à l’avoir fait. C’est le défi impossible, sans doute le dernier défi du tennis. On verra. Ce n’est que le début de la saison. Je dois améliorer mon jeu sur terre battue, c’est sûr. Après, il y a Nadal. Et Thiem. Et Zverev. Et Federer qui va s’aligner. Il y a beaucoup de grands joueurs qui seront là avec des idées de défi, eux aussi. Mais pour le moment, je vais surtout prendre le temps de savourer ce succès. (TDG)