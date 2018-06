Direct - Nadal retrouve des couleurs après la pluie

Dans le dur en début de match, Rafael Nadal a perdu cet après-midi son premier set à Roland-Garros depuis... 2015! L'Argentin Diego Schwartzman (ATP 12) a joué comme dans un rêve et a remporté la première manche 6-4 sur sa troisième balle de set après 1h10 de jeu. Dans la foulée, le numéro 1 mondial s'est fait poser un bandage par le soigneur sur son avant-bras gauche. Et puis la pluie est arrivée. Une interruption de jeu qui a fait les affaires du Majorquin, retrouvé au retour des vestiaires.

Rafael Nadal, 10-time French Open champion, has lost his 1st set at Roland Garros since 2015, when he was beaten in the QF by Djokovic.



Diego Schwartzman up 6-4 on Nadal in the QF today



20 winners for Schwartzman so far. 4 for Nadal