«Dégoûté», Kyrgios renonce à Indian Wells

Nick Kyrgios (ATP 20) ne participera pas au Masters 1000 d'Indian Wells. L'Australien est toujours handicapé par une douleur récurrente à un coude.

«Je suis absolument dégoûté de devoir renoncer à disputer ce tournoi, l'un de mes préférés sur le circuit», a indiqué Kyrgios sur son compte Twitter. «Mon coude n'est pas encore prêt pour la compétition, j'ai attendu le plus longtemps possible, mais je ne suis pas encore prêt à jouer à ce niveau», a assuré l'Australien qui s'était hissé en quarts de finale à Indian Wells en 2017.

Absolutely gutted to withdraw today as Indian Wells is one of my favourite tournaments but my elbow is just not ready. I gave it as long as possible but I’m not at the level to compete yet. ???????? https://t.co/Aj0Q3jFBDT