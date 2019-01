Déborah Chiarello se pare encore d’or

Que la montagne est belle pour Déborah Chiarello! La Genevoise, qui ne cesse de prendre de la hauteur, est entrée, ce week-end, dans la nouvelle année avec un large sourire. Après ses deux couronnes nationales décrochées en 2017 et 2018, la spécialiste de ski-alpinisme a réalisé la passe de trois ce dimanche à Rothwald après avoir relevé le col du Simplon dans le brouillard et un froid de canard.

«C’est de bon augure pour la suite», s’est exclamée, heureuse à plus d’un titre, la jeune championne de 23 ans qui a battu, dans l’ordre, sa grande copine Marianne Fatton (Dombresson/NE) et Arina Riatsch (Sent/GR). «Au moment du portage, Marianne et moi étions à la même hauteur. J’ai donc dû faire un gros sprint pour la battre.» Et, au final, un chrono de 3’18’’38 et six secondes d’avance qui lui valent de l’or.

La spécialiste de courte distance avait également brillé la veille dans l’épreuve reine (un effort de 1 h 30) où il s’agissait de dompter trois montées et trois descentes le plus rapidement possible. «C’était, au niveau physiologique, une demande énergétique complètement différente du sprint et je suis vraiment contente de ma troisième place, la meilleure de ma carrière», s’est réjoui cette fille ambitieuse «très persévérante» qui participera encore ce samedi au championnat de Suisse du Vertical à Veysonnaz. «Ce n’est pas trop mon fort mais si je ne vais pas jouer le titre à Victoria Kreuzer, comptez sur moi pour tout donner, renchérit Déborah. C’est le meilleur moyen de voir où je me situe par rapport à ma préparation.»

Alors que les Mondiaux de ski-alpinisme se dérouleront du 9 au 16 mars à Villars-sur-Ollon, son objectif, la skieuse du Team Genève va devoir disputer prochainement deux épreuves de Coupe du monde (en Autriche à mi-janvier et en France fin février) pour obtenir sa qualification. Elle fera toutefois l’impasse sur une course à Andorre pour passer ses examens. L’étudiante en science du sport va finir son bachelor à l’Université de Fribourg. À l’instar de Tanguy Nef en ski alpin, Déborah Chiarello veut avant tout assurer son avenir professionnel avant de chercher à renverser des montagnes… (nxp)