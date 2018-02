De la détresse du prodige à l’équilibre de l’artiste

«Korea.» C’est le titre du single écrit et interprété par Pat Burgener sorti l’an dernier. Comme un symbole. «Ce morceau est né il y a exactement douze mois, en marge du test-event dans le pipe de PyeongChang, raconte le snowboarder vaudois. J’étais dans ma chambre d’hôtel, triste. Je venais de tomber pour un rien alors que je réalisais l’un des meilleurs runs de ma carrière. J’avais peur de m’être cassé la clavicule et la cheville. La chanson parle de cette petite voix qu’on a en nous et qui nous pousse à renoncer lorsque les choses vont mal. A l’origine, elle devait s’appeler «Finding about myself», trouver ce qu’il y a au fond de moi. Je crois y être parvenu en Corée du Sud, sur les lieux des Jeux olympiques, là où je compte découvrir davantage encore qui je suis.»

C’est l’histoire de sa vie. Les chutes, les blessures et les gros coups de blues, que le rider de 23 ans a pris l’habitude de surmonter avec son crayon et sa guitare depuis 2014, date de son nouveau départ. «La musique m’a redonné l’étincelle à un moment où j’étais perdu, explique-t-il. Vous savez, quand vous êtes le jeune prodige et que vous obtenez votre premier podium en Coupe du monde à l’âge de 15 ans, vous tombez vite dans la facilité et l’euphorie. Derrière, j’ai manqué les JO de Vancouver en raison d’une blessure à la cheville. J’ai dû faire l’impasse sur Sotchi à cause d’une fracture de la main. Puis j’ai été victime d’une déchirure des ligaments croisés du genou deux semaines après les Jeux. La vérité, c’est que je n’étais pas prêt pour tout ça. Et, dans ma tête, c’était terminé. Parce que je ne faisais que foncer dans le mur. Mais, en fait, il s’est avéré que ça a été le commencement. Parce que j’ai trouvé le moyen de contourner ce mur. Avec la musique comme source d’inspiration.»

Pas de retrait, remise en question, changement de philosophie. Fini la suffisance. «Peut-être que si j’avais gagné une médaille à Sotchi je m’en serais contenté, à l’époque. Résultat: je ne serais pas au niveau qui est le mien aujourd’hui. J’ai aussi appris que la vie était faite de hauts et de bas. D’ailleurs, je remercie les moments très durs que j’ai vécus. Sans eux, il n’y aurait pas d’instants d’extase. Grâce à eux, je suis aux JO de PyeongChang avec une joie énorme.»

Les pieds sur terre, désormais

Capable d’enchaîner plusieurs doubles rotations différentes dans le même run, le résident de Crans-Montana semble en mesure de jouer les premiers rôles, dès mardi dans le demi-tube du Phoenix Snow Park. «D’autant que ce pipe me convient bien. Je peux y prendre de l’amplitude et potentiellement aligner six figures», confirme-t-il. Inutile de préciser que le nouveau Pat Burgener ne se fixe pas de limite. «Ce qui fait peur, c’est que le titre est un objectif réaliste, se marre-t-il. Après, même pour se qualifier pour finale (ndlr: prévue mercredi), il faut être proche de la perfection, compte-tenu de la qualité de la concurrence. Alors je reste calme, les pieds sur terre.»

Les favoris se nomment Shaun White, Scotty James ou encore Ayumu Hirano. Muni de son statut d’outsider, fort de la médaille de bronze qu’il a décrochée aux Mondiaux de la Sierra Nevada au printemps passé, le Vaudois se battra également «pour Iouri Podladtchikov», forfait en Corée du Sud. «Si je parviens à tout donner mais que mes runs ne suffisent pas, j’irai serrer la main du vainqueur pour lui dire bravo. En cas de sacre, j’exulterai, je profiterai au maximum. Tout en étant conscient que je connaîtrai à nouveau la tristesse dans le futur.» L’artiste sortira alors son crayon et sa guitare pour rebondir, histoire de maintenir son nouvel équilibre.

(TDG)