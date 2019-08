De jeunes Genevoises ont porté haut les couleurs helvétiques

Point final – ou presque – à quatre journées (sur)chargées, le solo de la ComenCup, dimanche matin, a permis à Gaia Rasmussen (Genève-Natation) de justifier une fois encore la confiance accordée par Swiss Swimming: au terme d’une prestation enlevée, dynamique, la jeune naïade (15 ans) a pris un très bon 5e rang. «Sa meilleure prestation de l’année et sans doute la plus aboutie dans une épreuve internationale. Elle a super-bien nagé», appréciait Martina Patricelli, sa coach aux Vernets.

Assaillie à sa sortie du bassin par les enfants de son club, la nageuse du Grand-Lancy n’a pu nous accorder quelques instants d’entretien, obligée qu’elle était de se rendre à un échauffement pour la finale par équipes à venir… La dernière des cinq compétitions – plus les qualifications – d’un programme bien copieux pour celle qui a nagé samedi soir la finale du duo avec sa camarade de club Milla Morel (14 ans), pour une autre 5e place finale là aussi très appréciable.

«Elles ont nettement amélioré leur meilleur score, malgré une grosse journée et le handicap de s’élancer en premier avec des juges toujours un peu prudents au début», expliquait Martina Patricelli, comblée par les prestations de «ses» filles: «Je suis vraiment très contente du travail accompli.» Responsable technique à Genève-Natation de ce qui n’est plus la «synchro», Emma Jupp était également ravie: «C’est vraiment super, elles ont très bien fait le job.»

En plus de la compétition par groupes, où la Suisse a pris une magnifique 3e place, les deux Genevoises ont encore terminé 4es du combo, avec les deux sociétaires des Dauphins Synchro Vernier, Martina Movtchan et Clara Sonney, 14 ans l’une et l’autre, qui disputaient pour l’occasion leur première grande compétition internationale. «On a pris du plaisir, sur une chorégraphie qu’on appréciait, et obtenu un résultat que l’on n’attendait pas», estimaient en chœur les Genevoises.

À l’ouvrage donc durant quatre jours, les ondines le sont également au quotidien: Gaia et Milla (qui fréquentaient la même classe au cycle d’orientation et se retrouveront à André-Chavanne à la rentrée) s’entraînent six jours sur sept, Martina et Clara (la première va également passer au collège, la seconde a encore une année au cycle) sept heures par semaine. Et le labeur est de longue haleine: les deux filles de Genève-Natation s’expriment conjointement en duo depuis cinq ans, les deux nageuses de Vernier, entraînées par Delphine Beranguer, depuis 2014!

Les sacrifices sont nombreux également pour les parents, qui doivent dans ce sport assumer des frais importants: pour Milla (parrainée par la Roger Federer Foundation) et Gaia, une saison coûte quelque 15 000 francs, auxquels il faut ajouter cette année 3000 francs pour la participation aux premiers Mondiaux J2, à la fin d’août en Slovaquie. L’une et l’autre se sont inscrites sur un site de récolte de fonds, qui leur a rapporté respectivement 7000 et 5000 francs…