Dario Cologna rate sa première course à Falun

Dario Cologna a manqué son affaire dans le sprint de Falun, première des trois étapes de la finale de la Coupe du monde. Le Grison a été éliminé dès les qualifications d'une épreuve remportée par l'inévitable Johannes Klaebo. Chez les dames, Nadine Fähndrich (24e) et Laurien van der Graaff (28e) ont été sorties en quarts de finale.

Les conséquences comptables sont toutefois minimes pour Dario Cologna, 50e des qualifications à plus de 2'' d'un ticket de quart de finaliste. Johannes Klaebo n'a ainsi droit qu'à 30'' de bonifications pour son succès de vendredi, alors que le bonus est de 60'' pour une victoire en sprint dans le cadre du Tour de Ski.

Nouveau petit Globe

Dario Cologna n'aura en revanche pas le droit à l'erreur samedi (mass-start en style classique) et dimanche (poursuite en skating) dans ce «mini-Tour» de Falun, où les vainqueurs d'étape empochent 50 points. Le quadruple champion olympique occupe la tête de la Coupe du monde de distance, avec 30 unités de plus que son dauphin Martin Johnsrud Sundby, et vise un quatrième petit Globe après ceux glanés en 2011, 2012 et 2015.

Grand favori de ce sprint, Johannes Klaebo a donc répondu présent. Le triple champion olympique de Pyeongchang s'est imposé avec 0''39 d'avance sur son dauphin italien Federico Pellegrino en finale. Le Norvégien se rapproche ainsi un peu plus d'un sacre au classement général de la Coupe du monde.

Pas de chance pour Fähndrich et «VDG»

Nadine Fähndrich et Laurien van der Graaff sont les deux seules représentantes de Swiss-Ski à avoir passé l'écueil des qualifications.

Mais elle ont joué de malchance en quarts de finale: la Lucernoise a chuté lors de l'ultime descente et a terminé 5e de sa série, alors que la Grisonne n'a pu éviter la 6e et dernière place de son quart de finale après avoir cassé un bâton... La Suède a signé le doublé dans cette épreuve dames, grâce à Hanna Falk (1re) et Jonna Sundling (2e).

Roman Schaad fut le meilleur Suisse dans les qualifications de l'épreuve masculine avec un 38e rang, à moins d'une seconde d'une place en quarts de finale. Jonas Baumann (49e) et Roman Furger (52e) ont également été éliminés en qualifications, tout comme Nathalie von Siebenthal (59e) chez les dames.

