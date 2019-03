Dans un circuit en mutation, «RF» régale en patron inoxydable

«Roger, tu étais absolument trop fort aujourd’hui, comme toute la semaine et comme durant toute ta carrière.» Dépassé puis diminué par une blessure au pied, John Isner aura manqué sa finale mais pas sa sortie. Sa formule, au moment de prendre congé du Hard Rock Stadium, claque en effet comme le résumé parfait de ce deuxième Masters 1000 de la saison. À moins d’avoir l’un de ses deux alter ego extraterrestres en face de lui, Roger Federer reste, même à 37 ans, une montagne infranchissable pour le commun des meilleurs joueurs du monde.

«Ne prends jamais ta retraite»

Dimanche soir, il a ainsi suffi d’un slice de défense vénéneux, sur le premier point du match, pour que le «Maître» impose son emprise psychologique. John Isner restait sur onze victoires de suite à Miami, il avait remporté ses neuf tie-breaks disputés durant la semaine. Et pourtant un seul point l’avait rendu à l’évidence de sa fragilité. Face à ce Federer-là, ses retours bloqués, son slice de défense et cette première balle qui touche toutes les zones, «Big John» semblait d’un coup bien trop fragile. Soixante-trois minutes et quatre breaks concédés plus tard, il ne lui restait que les éloges (1-6, 4-6). «Ce que tu fais sur le court est vraiment incroyable. S’il te plaît, ne prends jamais ta retraite.»

L’Américain peut se rassurer, et nous avec: ce printemps américain n’a clairement pas rapproché Roger Federer de son canapé. D’Indian Wells (finale) à Miami, il a en effet enchaîné onze matches en vingt-deux jours en n’égarant que trois sets et en donnant clairement l’impression de monter en puissance. Mieux, ses premiers sets contre Anderson (quart de finale) puis Shapovalov (demi) ont fait écho à certaines de ses plus belles démonstrations de légèreté. «J’ai retrouvé un très haut niveau», disait-il vendredi soir. «Je boucle vraiment trois belles semaines», a-t-il validé dimanche après son triomphe. Puisque sa satisfaction manque un peu d’arguments, ajoutons ce ressenti. En termes de qualité de jeu, son «Sunshine Double» ressemble à celui de 2017. Certes avec un titre en moins, mais nourri d’une courbe de progression inversée qui laisse présager un été rayonnant.

Un patron inoxydable

Dans un circuit qui a vu Nadal et Monfils exploser physiquement, Djokovic s’égarer en imbroglios politiques (putsch contre Chris Kermode, le CEO de l’ATP) et Zverev s’enliser dans ses doutes, Roger Federer s’impose donc comme un patron inoxydable. Une valeur refuge. Ce matin, le Bâlois se réveille même dans le costume du leader de la saison (No 1 à la Race). Concrètement, il s’agit d’un plaisir inutile. Mais puisque la saison vient de boucler son premier acte, ce chiffre dévoile tout de même une vérité. Dans un circuit qui fête une nouvelle tête chaque dimanche et commence à plier sous les frappes impertinentes d’une nouvelle génération décomplexée (Tsitsipas, Shapovalov, Auger-Aliassime, Tiafoe), un seul homme s’est montré assez régulier pour soulever deux trophées en 2019: Roger Federer.

«Quand je pense que j’ai gagné l’Orange Bowl ici en 1998, que j’avais reçu une wild card l’année suivante avant de jouer ma première finale contre Agassi en 2002… quel grand écart de regagner à Miami.» Dimanche soir, au moment de regarder en arrière, le «Maître» semblait un peu ému, comme pris dans le tourbillon de son œuvre. À cet instant seulement, le patron fit son âge. (24 heures)