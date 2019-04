Cyril Dumont: «Neuf buts en deux matches, ça fait mal!»

Il a fait ses classes au sein de l’académie du Servette FC. Beaucoup de qualités, des réflexes, mais pour un gardien, les places sont chères. Encore plus quand on mesure moins de 180 cm. «Je l’ai tellement entendu, ça, que j’ai même arrêté de me mesurer, lâche-t-il. La dernière fois, je faisais 178 cm. Bien sûr que cela m’a désavantagé. Mais cela ne devait pas être le seul facteur.» A 22 ans, il est aujourd’hui le dernier rempart du Lancy FC. Et il ne sort pas de la meilleure des semaines pour lui.

Une défaite 5-1 contre Etoile-Carouge dans un derby où tout a souri aux Stelliens; un naufrage 4-0 à Martigny ce week-end pour enchaîner. Pas simple à vivre pour un portier.

Cyril, que se passe-t-il avec Lancy?

On traverse une période où tout va un peu moins bien. Il y avait une grosse volonté de bien faire contre Carouge, on restait sur trois victoires consécutives et on passe à côté. Même si le score est sans doute trop sévère, ça fait tout de même 1-5. C’est dur à digérer. Et puis à Martigny, on commence mal, on n’est pas bien dans le match, on perd 1-0 à la pause et on veut tout mettre en œuvre pour revenir au score. Mais on en fait peut-être trop. Et sur deux erreurs, le score passe à 3-0, puis encore 4-0.

Cela fait donc neuf buts encaissés en deux rencontres: c’est peut-être encore plus dur à accepter pour un gardien, non?

Oui. Parce qu’on a beau être onze sur le terrain, il n’y a qu’un seul gardien. Et il a toujours un peu tendance à se sentir responsable. C’est la première fois que cela m’arrive, jusque-là j’avais plutôt de bonnes statistiques.

On se sent seul, dans ces circonstances?

Oui, un peu sans doute. Comme un sentiment d’abandon. C’est comme cela, il faut faire avec. Il n’y a personne à blâmer en particulier, personne qui ne soit responsable. Mais neuf buts en deux matches, ça fait mal. J’espère ne plus avoir à revivre ça.

Que s’est-il dit à Martigny dans le vestiaire, après la défaite 4-0?

Certains ont pris la parole, pour dire que cela pouvait arriver parfois, pour donner un message positif. Mais c’est dur à entendre quand tu sors d’un 4-0. Il n’y a pas de malaise, mais il faut rebondir maintenant.

Cyril, quelles sont vos ambitions à 22 ans: pensez-vous encore au foot professionnel?

Cette volonté de devenir pro, je l’ai eue quand j’étais au Servette FC, au centre de formation, aux portes de la première équipe. Mais je savais que ce ne serait pas simple. C’est déjà dur de devenir un joueur pro. Pour un gardien, c’est encore plus compliqué. Disons que j’ai revu un peu mes ambitions à la baisse. Je me pose moins de questions aujourd’hui. Je joue. Et j’espère encore jouer plus haut, le plus haut possible. Une promotion avec Lancy, ce serait top. Mais pour cela, il faut se reprendre et se qualifier pour les finales. Après, on verra. (nxp)