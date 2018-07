Cristiano Ronaldo, une machine à cash impressionnante

L’histoire d’amour, bien que tumultueuse, entre Cristiano Ronaldo et le Real Madrid semblait partie pour s’étendre jusqu’à la retraite de l’attaquant portugais. Ce dernier en a décidé autrement et s’est finalement engagé avec la Juventus.

Le Real Madrid ne perd pas seulement un immense champion, mais aussi une impressionnante machine à cash. Ce n’est pas pour rien si la Juventus, d’ordinaire mesurée dans ses dépenses et toujours à l’affût des bonnes affaires, n’a pas hésité à lâcher plus de 100 millions d’euros d’indemnité de transfert et un salaire annuel de 30 millions d’euros pour un joueur de 33 ans.

Les chiffres peuvent effrayer mais devraient être rapidement amortis. En 2009, Cristiano Ronaldo avait signé au Real Madrid pour un montant proche, devenant à l’époque le plus gros transfert de l’histoire du football. Or, celui-ci a été rentabilisé en deux ans rien qu’avec les ventes de maillots. Près d’un million de pièces par année, de loin le total le plus élevé pour un joueur du club merengue, soit 100 millions d’euros de recettes par saison. Sans compter les produits dérivés.

Mais ce n’est pas tout: outre les retombées d’argent directement liées au joueur, Ronaldo renforce le rayonnement de son club, comme l’explique Peter Henry, professeur en droit du sport à l’Université de Genève: «Il fait rêver beaucoup de monde par ses performances et cela a une valeur. Grâce à sa présence, le Real vendait plus de billets, attirait plus facilement les sponsors, les droits TV se monnayaient plus chers…»

D’un point de vue sportif, le Portugais a été le grand artisan des succès du Real depuis 2009. En termes de primes de titres, Ronaldo a contribué à rapporter 146,5 millions d’euros dans les caisses de son employeur, selon une étude d’«As».

Spécialiste en management du sport, Emmanuel Bayle estime que le Real ne pâtira pas du départ de son élément phare: «Le rayonnement du Real est plus fort que n’importe quel joueur, même Ronaldo. Le PSG, par exemple, est bien plus dépendant de Neymar et bientôt de Mbappé.» Peter Henry, lui, en est moins sûr: «Ne plus l’avoir, c’est un désavantage. Le Real va récupérer une part de sa valeur, entre l’indemnité de transfert et l’économie de son salaire, mais cela ne couvre pas la perte de sa valeur marchande.»

Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que le Real fasse le forcing pour attirer Neymar. Le Brésilien étant l’une des rares stars à pouvoir rivaliser avec «CR7» en matière de puissance de marque.

