Cristiano Ronaldo sacré meilleur joueur de 2017

Cristiano Ronaldo sacré meilleur joueur de l'année.

La saison dernière, l'attaquant du Real Madrid a notamment été sacré champion d'Espagne et a remporté une deuxième Ligue des champions de suite, terminant à nouveau meilleur marqueur de la compétition reine.

Le coach du Real Madrid Zinédine Zidane de son côté a reçu le prix du meilleur entraîneur de l'année 2017. Le technicien français a réussi à remporter pour la deuxième année consécutive la Ligue des champions en juin, en plus de s'adjuger le titre de champion d'Espagne.

??????? Le prix Puskas 2017 est décerné à Olivier Giroud ! pic.twitter.com/9QJ8ZxXfp7 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 23 octobre 2017

Quant au Prix Puskas du plus beau but de l'année 2017, il a été attribué au Français Olivier Giroud pour son coup du scorpion réussi en janvier contre Crystal Palace. L'international avait réalisé ce geste le 1er janvier, à la 17e minute du match de Premier League remporté par Arsenal contre Crystal Palace (2-0), le ballon terminant dans la lucarne.

«Un truc de fou»

Les deux concurrents du Portugais, Messi et Neymar, n'ont donc pas pesé lourd après avoir été relégués au rang de figurants la saison dernière, avec seulement une Coupe du Roi à se mettre sous les crampons. Le Brésilien a bien fait les unes des journaux mais plutôt en raison de son transfert record vers le PSG cet été pour 222 millions d'euros.

Après cette saison merengue exceptionnelle, il paraissait donc normal de récompenser l'entraîneur Zinédine Zidane, qui avait terminé en deuxième position en 2016 derrière Claudio Ranieri, vainqueur du Championnat d'Angleterre 2015-2016 avec Leicester.

Le Français, qui ne se considère pas comme le meilleur entraîneur du monde («Non et j'en suis sûr») a tout de même fait du Real une machine à gagner depuis sa nomination en janvier 2016: deux C1 d'affilée, une Liga, un Mondial des clubs, deux Supercoupes d'Europe et une Supercoupe d'Espagne, soit sept titres en moins de deux ans.

Il a aussi grandement participé à la saison réussie de Ronaldo, en réussissant à gérer sa vedette de main de maître, pour le garder frais pour les grandes échéances. L'athlète lui a bien rendu avec dix buts en quart, demie et finale de la C1.

«Ce trophée, c'est un truc de fou», a réagi le Français, lors de la cérémonie animée par l'acteur londonien et supporter d'Arsenal Idris Elba. «C'est un honneur. Je n'aurais jamais cru recevoir un truc si important. Je remercie les joueurs, c'est grâce à eux.»

L'équipe de l'année fait aussi la part belle au Real avec cinq Madrilènes: elle est constituée de Gianluigi Buffon (Juventus), sacré meilleur gardien, et d'une défense composée de Dani Alves (Barça puis PSG), Leonardo Bonucci (Juve puis AC Milan), Sergio Ramos et Marcelo. Le milieu de terrain aligne Luka Modric, Toni Kroos et Andres Iniesta (Barcelone), et l'attaque est composée du trio vedette Messi-Ronaldo-Neymar.

(afp/nxp)