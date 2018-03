Crachat: le mea culpa d'une ex-star des Reds

Jamie Carragher, ancien défenseur de Liverpool désormais consultant à la télévision britannique, a présenté de plates excuses. Une vidéo l'a montré en train de cracher sur une adolescente de 14 ans après avoir été chambré.

Dans cette vidéo largement diffusée dans les médias britanniques, on voit l'ancienne légende des Reds se pencher à la fenêtre de sa voiture et cracher en direction d'un autre véhicule roulant à ses côtés, samedi peu après la défaite de Liverpool 2-1 face à Manchester United. Selon les médias, un des crachats a atteint en plein visage une jeune fille de 14 ans installée sur le siège passager de la voiture. Sur la vidéo, on entend une voix masculine dans la voiture dire «Pas de chance Jamie, 2-1!» avant que l'ancien footballeur ne crache.

Very disappointing to see Jamie Carragher spit at a man & his 14 year old daughter on the motorway. He was goaded yes, but there is no high ground that can be taken to defend him here. Don't deflect from the incident - this shouldn't happen. Super embarrassing for Carragher. pic.twitter.com/3iohYhXeKE