Courir pour aider ne manque pas de souffle

C’est une épreuve pas comme les autres, non pas parce qu’elle aurait réinventé la roue ou la course à pied. Non, à Meinier, on reste fidèle aux traditions et à certaines valeurs. Voilà des lustres que Courir pour aider suit son petit bonhomme de chemin. Après elle, il y a eu la Color Run, l’Antigel Run ou la Tablar’Run, des courses conceptuelles, qui suivent ou font les modes. Sa spécificité à elle est d’une autre nature.

Chaque année, la course chère à Gaby Gremion, son créateur, rassemble toutes ses énergies au service d’une action de bienfaisance. Et ça rapporte: plus d’un million de francs récoltés depuis 1985 et distribués aux quatre vents. Pour la fanfare locale, la première bénéficiaire, pour l’Association Petit Cœur de René Prêtre ou le Groupe SIDA Genève. Toutes les bonnes causes sont bonnes à soutenir. Pionnière, elle a été souvent copiée mais elle reste inégalable.

Ce samedi, malgré un ciel grincheux, ce sera à nouveau la fête au village. Les marcheurs populaires ouvriront le bal dès 9 h. Les vététistes se mettront en selle dès 9 h 30 pour une ronde de trois heures. Les coureurs s’élanceront dès 14 h, le peloton parents-enfants d’abord, puis les walkeurs et les adeptes du 10 km à 16 h 45. Pour certains, ce sera un dernier galop d’entraînement avant le Genève Marathon. Le parcours, champêtre, est à la fois roulant et casse-pattes. Le pied? On peut encore s’inscrire sur place!

Tous se dépenseront, le cœur sous la main, pour donner un coup de pouce à deux associations, Singla-Népal et Meinier-Tilos. Objectifs visés: construire un bâtiment scolaire et développer une coopérative agricole. «Soutenir deux causes la même année, c’est une première. On marque ainsi d’une pierre blanche notre 35e édition», confie David Holzer. Le président est en partance, après dix ans de fonction. Mais sa succession et le renouvellement du comité sont assurés. À Meinier, les forces bénévoles ne manquent pas. «Les anciens et les nouveaux possèdent la même fibre caritative. C’est notre moteur, notre source de motivation. Ça va me manquer mais je resterai attaché à la course, à vie.» (TDG)