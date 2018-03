Contre «RF», Chardy ne part pas battu d'avance

On ne va pas se mentir. Au vu du niveau de jeu affiché par Roger Federer depuis le début de l'année, Jérémy Chardy n'a quasiment aucune chance de s'offrir le scalp du numéro 1 mondial mercredi (19 heures) en 8es de finale à Indian Wells. «Quasiment» car on ne sait jamais, tout est possible en sport. Et puis même si ça commence à dater, le Français a déjà battu le «Maître»: en 2014 à Rome.

«C'est bien de le savoir dans ma tête avant de commencer le match. Je n'ai rien à perdre. Mes chances de gagner ne sont pas très hautes. Mais je vais saisir ma chance. On ne sait jamais... Ça dépend beaucoup de lui. Quand il joue bien, il est imbattable», a confié Jérémy Chardy à L'Equipe. «Je ne lui laisse pas faire le jeu, je sais sinon que je n'ai aucune aucune chance. Il faut que je lui rentre dedans!»

Admiration sans bornes

Le hic, c'est que Roger Federer marche sur l'eau dans le désert californien. Déconcertant de facilité contre Filip Krajinovic, le Bâlois sera un sacré défi. «Quand il sent bien la balle, il est capable de tout faire à tout moment, et notamment des coups droit gagnants dans n'importe quelle position. Mais je l'ai battu, et j'ai perdu deux fois en trois sets. Je dois avoir des trucs qui l'embêtent aussi!», poursuit le Français.

Apparu en forme au deuxième tour contre son compatriote Adrian Mannarino, Jérémy Chardy avoue volontiers une admiration sans bornes pour «RF». «Qu'il soit redevenu n°1, c'est bien pour le tennis. Ça montre qu'il aime vraiment ça. Il joue pour la passion, il a envie de devenir de plus en plus une légende, de gagner le plus de titres possible. Je trouve ça fascinant à son âge, avec le palmarès qu'il a, d'avoir toute cette motivation.»

