Constantin fait son show déguisé en Elvis Presley

Le traditionnel gala du FC Sion a attiré plus de 7500 personnes samedi soir au CERM de Martigny (VS). Et comme d'habitude, Christian Constantin a fait le spectacle. Il a cette année choisi d'arriver au volant d’une Ford Mustang décapotable déguisé en Elvis Presley avec comme co-pilote Eric Antoine. Le président sédunois a ensuite chanté devant les convives, reprenant «Et maintenant, que vais-je faire» avant que la choucroute ne soit servie aux invités. Découvrez la vidéo ci-dessus. (jsa/nxp)