Constantin et Fringer, la paix autour d'une fondue

Christian Constantin et Rolf Fringer ont fait la paix. A l'initiative du SonntagsBlick, les deux hommes se sont réconciliés à Kloten devant une fondue.

Lors de ce repas dont l'idée revient au responsable de la rubrique sportive du Blick qui partage depuis plus de trente ans des liens très étroits avec Rolf Fringer, Christian Constantin s'est excusé pour l'agression qu'il a commise le 21 septembre à Lugano.

Juste après la victoire 2-1 de son équipe contre les Tessinois, le président du FC Sion avait giflé et bousculé l'ancien et éphémère entraîneur de l'équipe de Suisse en raison, a-t-il expliqué, des attaques personnelles qu'il avait émises à son encontre sur la chaîne Teleclub dont il est l'un des consultants.

«Rolf Fringer s'est également excusé, précise Christian Constantin auprès de l'ATS. Il a reconnu avoir été trop loin dans ses critiques. C'est pourquoi nous avons décidé de n'engager aucune procédure civile l'un contre l'autre.»

En revanche, Christian Constantin précise qu'il a déposé un recours auprès du Tribunal du Sport contre la décision de la Swiss Football League (SFL) de le suspendre neuf mois et de lui infliger une amende de 30'000 francs. Dans un premier temps, le président du FC Sion avait été frappé d'une suspension de quatorze mois et d'une amende de 100'000 francs. Apparemment, la clémence dont a fait preuve la SFL dans son second jugement est encore bien «insuffisante» aux yeux du président du FC Sion.

Sur le plan sportif, Christian Constantin a confirmé sa volonté de recruter un défenseur central ces prochains jours. «C'est ma priorité, avoue-t-il. Il le faut. Je ne cache pas que la situation du club est extrêmement préoccupante.» Le FC Sion occupe, faut-il le rappeler, la dernière place du classement. Deux pistes crédibles conduisent à Léo Lacroix, qui a de la peine à s'imposer vraiment à Saint-Etienne, et à Johan Djourou, dont le club Antalyaspor vit des heures bien tourmentées après la démission de son président-mécène. (si/nxp)