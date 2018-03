Cologna 6e d'un 15 km remporté par Bolshunov

Dario Cologna a fait un pas de plus vers l'obtention du globe de cristal de la Coupe du monde de distance. Le quadruple champion olympique a pris la 6e place du 15 km classique des finales de Falun à 5''6 du Russe Alexander Bolshunov.

Fin de parcours difficile

Le Grison a fait la course devant et n'a finalement cédé qu'en toute fin de parcours sur une attaque ahurissante du régional de l'étape Calle Halfvarsson, finalement 2e. L'Italien Francesco De Fabiani complète le podium.

Dans la dernière montée, le Suédois a attaqué en donnant presque l'impression de courir. Seul Bolshunov a pu suivre le rythme infernal imposé par le Scandinave. Mais lors du sprint, Halfvarsson n'avait plus de jus et Bolshunov est passé comme une fleur.

34 points d'avance

Bonne opération pour le Grison au classement de la Coupe du monde de distance puisqu'il compte désormais 34 points d'avance sur le Norvégien Martin Sundby, 8e. Il ne reste plus que 50 points en jeu pour ce classement. Le leader du général de la Coupe du monde, Johannes Klaebo, n'a pu faire mieux que 22e.

Il ne reste plus qu'une course au programme dimanche, le 15 km poursuite en skating. La victoire remporte 50 points et le succès final dans le mini-tour permet d'en gagner 200 de plus. (si/nxp)