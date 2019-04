Coheran s'est fait plaisir à Varembé

Le FC Coheran a effectué le long déplacement jusqu'au centre-ville dimanche à midi, allant même jusqu'à changer de rive pour s'en aller affronter la réserve de l'Olympique de Genève. Le capitaine Rui Fernandes et ses coéquipiers n'ont pas fait le voyage pour rien, ramenant une belle victoire 0-3 avec eux grâce à des buts de Théo Defossé, Yann Coutaz et Simon Maurer. Aussi, et peut-être surtout, ils ont bien profité de l'après-match au restaurant de Varembé, où les litres de bière ont coulé à flots.

«Ce n'était pas un match facile. On fait un gros match en équipe, on a fait les efforts que le coach a demandé», a expliqué le gardien Logan Pilet, auteur d'un blanchissage. «C'est juste un régal de jouer sur un terrain pareil», a-t-il enchaîné, allant même jusqu'à évoquer les fameuses «mottes» du mythique terrain des Tattes où le FC Coheran reçoit ses adversaires. Sa réaction complète en vidéo est à découvrir ci-dessus.

Le FC Coheran est aujourd'hui 6e du groupe 3 de 4e ligue, à 21 points de la première place et à 17 de la dernière. Bien à l'abri de toute promotion ou de toute relégation, donc.

Le plan-fixe du match sur football.ch

(nxp)