Cilic intraitable, la Croatie confortable

Comme Borna Coric plus tôt dans l’après-midi, Marin Cilic n’a jamais dû puiser dans ses réserves pour apporter un deuxième point à la Croatie, désormais en position idéale pour décrocher le deuxième Saladier d’argent de son histoire (2-0). Le No 7 mondial était trop solide au service et dans les coups de base pour craindre un Jo-Wilfried Tsonga en reconstruction. Qu’est-ce qui est donc passé par la tête de Yannick Noah pour sélectionner deux joueurs avec un côté revers si limité pour un finale disputée sur terre battue? «Capitaine Yann» doit avoir ses raisons. Mais elles paraissent, ce soir, bien éloignées des réalités du haut niveau. Face à des joueurs aussi solides en retour et cohérents dans l’échange que le duo croate, Tsonga et Chardy ont en effet semblé appartenir à une autre ligue. Deux-zéro, six sets à rien, aucun break lâché en route, rarement un vendredi de finale de Coupe Davis n’aura été pareillement à sens unique. La France peut-elle s’en remettre? C’est évidemment possible mais il faut vraiment croire aux miracles pour l’envisager sérieusement. Car dès samedi, la paire Mahut-Herbert – finaliste du dernier Masters – sera en danger contre Mate Pavic et Ivan Dodig. Et que dire d’un éventuel dimanche décisif? Il semble évident que Lucas Pouille recevrait sa chance pour défier Marin Cilic à la place d’un Chardy hors du coup ou d’un Tsonga touché (à l’aine ?). Il ne serait évidemment pas favori; tout comme celui qui serait lancé face à Borna Coric lors d’un hypothétique cinquième match. En résumé, la Croatie est très proche du Graal. (nxp)