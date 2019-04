Chênois est encore mieux armé pour toucher au but

Le handball helvétique cultive les symboles. Chez lui, le Röstigraben n’est pas une figure de fantaisie. C’est un solide mur par-dessus lequel les meilleurs clubs romands ont bien du mal à percer l’horizon. Bastion alémanique, la ligue nationale est devenue pour eux un fantasme. «Pour nous, ça reste un objectif déclaré», corrige Baptiste Nicot, plus déterminé que jamais à ramener Chênois en LNB. Un an après une défaite amère contre Wädenswil, son équipe se prépare à disputer une nouvelle finale de promotion. Ce samedi (18 h), elle reçoit Yverdon, un match pour beurre qu’elle ne prendra pas à la légère. Pas question pour elle de perdre la main avant d’entrer dans le vif du sujet.

À Sous-Moulin, l’heure n’est pas à l’euphorie malgré un second tour de championnat irrésistible et irréprochable. Si les chiffres parlent (12 matches, 12 succès, 379 buts marqués, 279 encaissés), le coach français ne crie pas encore victoire. L’histoire récente rappelle que c’est le dernier match qui compte, le seul qu’il ne faut pas perdre. «On a retenu la leçon et on a tout fait pour ne pas vivre la même déconvenue. Mais c’est sur le terrain que tout se décidera», note Baptiste Nicot.

C’est, selon toute vraisemblance, face à Frauenfeld, actuel 2e du groupe est de 1re ligue, que les handballeurs chênois devront batailler en mai. «Une équipe physique», prédit leur coach, sans risque de se tromper. En février, ses joueurs se sont heurtés au même profil et ont battu Olten, l’autre candidat à la promotion, 29-26. Un match référence? «Un élément déclencheur sans doute. Les gars ont fait preuve de caractère. Ils ont tenu le choc et envoyé un message. Avec eux, on est armé pour jouer crânement notre chance jusqu’au bout», répond-il.

Baptiste Nicot touche du bois. Jusqu’à présent, la saison s’est déroulée sans anicroche. Même la blessure de Sullivan Ouegnin, le jeune renfort venu de Chambéry, n’a pas prêté à conséquence. Opéré à une épaule et out durant cinq mois, le Français a depuis retrouvé toute sa vista en inscrivant six buts il y a deux semaines contre West. Et durant son absence, c’est Antoine Tang, un pur produit du club, qui a su tirer son épingle du jeu. Autre progression réjouissante, celle d’Abdessamad Ijmik, qui lui a valu une convocation en équipe nationale du Maroc.

«Par rapport à la saison passée, on possède un effectif beaucoup plus homogène. C’est physiquement costaud et collectivement très solide. Tout le monde tire à la même corde et depuis la reprise en janvier, je sens que l’équipe monte en puissance», souligne Baptiste Nicot. Et puis, pour compléter le tableau, Adrien Molinié, le vieux grognard, a toujours la main. En dépit de quelques pépins de santé, le top scorer a déjà inscrit la bagatelle de 144 buts cette saison, dont 120 en championnat. Chênois espère qu’il en a gardé sous le coude pour toucher au but. (TDG)