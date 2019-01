Chênois aussi fort que fragile

Chênois a parfaitement commencé l’année. Seulement, son départ tambour battant n’a duré que deux sets. Exquise esquisse, à la Gainsbourg. Esquisse inachevée, à la Bergson. «On a fini par tomber de notre petit nuage», image le capitaine Stepan Abramov, témoin bienveillant d’une défaite pleine de promesses et d’hypothèques. Oui, ce match renversant, perdu 12-15 au tie-break face à un LUC tout aussi inconstant, est une mine de paradoxes.

Le plaisir de Yann

À Sous-Moulin, l’équipe genevoise a joué à pile ou face. D’abord le meilleur, le côté flamboyant. Quand ils évoluent de façon aussi libérée, les protégés de Charly Carreño peuvent se montrer irrésistibles. Battu à domicile, le champion en titre l’a une fois encore appris à ses dépens. «Je m’attendais à une rentrée difficile, mais pas à ce point», dira Max Giaccardi, le coach de Dorigny. Longtemps, les gesticulations de l’Italien n’ont pas remis d’ordre dans une équipe bousculée et déboussolée, «plus forte sur le papier que sur le terrain, où elle a tendance à trop vite se désunir».

Chênois, déjà orphelin de Babic, son top scorer au genou d’argile, était pourtant aussi privé du libero Micko, son chef de meute, blessé à un mollet. Étonnant de les voir s’échauffer ensemble en traînant la jambe! Durant deux sets euphoriques, leur absence n’a pas porté préjudice à leurs coéquipiers. Au contraire, elle les a galvanisés, à commencer par les jeunes remplaçants, Antonio Dos Santos, épatant sur son aile, et Yann Prönnecke, intraitable en réception. «C’est l’avenir du club. Pour eux, chaque occasion est bonne à prendre», se félicite Stepan Abramov.

Le fiston de Christian Prönnecke, un ancien grognard de Sous-Moulin, a de qui tenir. Samedi, il s’est éclaté et même la défaite n’a pas ruiné son plaisir. «J’ai touché beaucoup de ballons en cherchant à chaque fois à donner le meilleur de moi-même. Bien sûr, perdre dans ces conditions, c’est regrettable mais il n’y a pas tout à jeter», confiait-il à l’issue d’un match qui a basculé à l’heure de la pause. Faire tourner la buvette, c’est bien. C’est plus dommageable lorsque Chênois se met alors à moins bien tourner…

Babic indispensable

Voilà le côté face, reflet sombre d’une équipe plus laborieuse, fragile en réception et donc beaucoup moins performante en attaque malgré la verve de Quentin Zeller et les coups de patte de l’inusable Ruca. «Quand l’euphorie la quitte, elle devient bien plus prenable», assène Sébastien Chevallier, le passeur du LUC. C’est dans ces circonstances, alors qu’en face, Prével et Kvalen faisaient feu de tout bois, que l’absence de Babic s’est cruellement fait sentir.

«Il manque à l’équipe, c’est incontestable, reconnaît Charly Carreño. Ma foi, on doit se débrouiller sans lui.» Jusqu’à quand? Le verdict de la Faculté devrait tomber à la fin du mois. En cas de coup dur, Chênois pourrait-il se payer le luxe de terminer la saison sans son géant monténégrin, en hypothéquant ainsi ses objectifs européens? «C’est au comité de prendre position», répond le coach espagnol. Et à son trésorier… (nxp)