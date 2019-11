Chênois a été tout près de faire chuter Amriswil

C’était un test grandeur nature. Se frotter à Amriswil dans sa salle du Tellenfeld n’est jamais une sinécure. En arrachant un point au leader – un exploit encore inédit cette saison – Chênois a passé l’examen avec les encouragements du jury et les félicitations de son entraîneur. «Mes joueurs se sont battus comme des lions. Jusqu’à 8-8 dans le tie-break, la victoire était à leur portée. Je n’ai aucun reproche à leur faire», commente Charly Carreño.

Si la formation genevoise a fini par céder sous les coups de boutoir des serveurs thurgoviens, sa performance d’ensemble reste digne d’éloges et porteuse d’espoir. «Elle continue de progresser et c’est ça l’important. Contre un adversaire aussi costaud, elle a parfois atteint un très solide niveau technique et tactique», relève le coach espagnol.

Mentalement aussi, Ruca et ses coéquipiers se sont montrés à la hauteur, notamment après la claque du 3e set, perdu 25-13. Au lieu de s’écrouler, ils se sont rebellés. Grâce à leur esprit de solidarité, mais grâce aussi à la vista du jeune passeur Robin Rey, aux envolées du pointu belge Gil Hofmans et au punch du top scorer Quentin Zeller, auteur de 25 points (contre 22 à Thomas Zass, la terreur autrichienne d’Amriswil).

«Un point, c’est toujours bon à prendre», conclut Charly Carreño, une semaine avant de partir défier le nouveau leader de la ligue, Schoenenwerd. Un nouveau test révélateur.