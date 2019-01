Cette fois, c’est Jérémy Desplanches qui tiendra la vedette

Le Léman agirait-il comme un vase communicant? C’est en tout cas sur ses rives qu’ont lieu les deux plus grands meetings de natation organisés en Suisse. Un mois après la Swiss Cup de Lausanne, c’est au tour des Championnats internationaux de Genève (CIG) de se hisser sur le plot de départ. À Mon-Repos, les cracks en petit bassin; aux Vernets, les espoirs en «grand bac». «On ne nage pas dans la même catégorie, surtout sur le plan financier, mais on est complémentaires», se félicite Tony Ulrich, l’ancien coach national, qui en a vu passer des champions, sous les ponts comme sur les podiums.

Le manager de Genève Natation met la touche finale à l’organisation de la 52e édition. La piscine des Vernets bouillonne. De vendredi à dimanche, elle accueillera plus de 400 nageurs en provenance de sept pays et d’une quarantaine de clubs. La réputation de la manifestation lui sert de carte de visite. Son Hall of Fame de certificat de qualité. «Si notre ambition a toujours été de promouvoir la relève, on se plaît aussi à attirer quelques gros poissons.» Et de feuilleter un livre d’or prestigieux, sur lequel frétillent les noms de Stéphane Carron, Tom Jaeger, Ryan Lochte, Camille Muffat ou Federica Pellegrini.

La star italienne, championne olympique du 200 m libre à Pékin, aura été la figure de proue de la précédente édition. Quand grâce rime avec classe. Une décennie plus tôt, c’est encore en toute discrétion que la jeune naïade de Vénétie avait fait ses gammes à Genève, illustration parfaite de ce que prétendent être les Vernets: un vivier de talents. Mais le panache se paie cash. Après un exercice déficitaire, les CIG ont décidé de ne pas draguer les cracks à tout prix. Ça tombe bien, avec Jérémy Desplanches, champion d’Europe du 200 m 4 nages l’été dernier à Glasgow, ils en ont un sous la main, ou presque!

Le Genevois de Nice lancera samedi sa saison en grand bassin, là où il a conquis ses premières palmes. L’épreuve bénéficie du label FINA, qualificatif pour les prochains Mondiaux de Gwangju, en Corée du Sud (12-28 juillet). Mais pour Desplanches, de retour d’un camp d’entraînement foncier en altitude, il est encore trop tôt pour foncer. «Il joue le jeu parce qu’il est l’ambassadeur du club, parce qu’il est conscient que sa présence peut servir d’émulation aux jeunes nageurs en lice», indique Tony Ulrich, fier aussi de pouvoir annoncer la participation de Maria Ugolkova (ex-Lausanne Natation), l’autre héroïne suisse à Glasgow (3e du 200 m 4 nages). Les Français Mehdy Metella et Clément Mignon, champions du monde en relais, occupent également le haut de l’affiche.

Grâce aux CIG, l’espoir genevois Roman Mityukov, déjà recordman suisse élite du 100 et du 200 m dos, aura l’occasion de se frotter à l’Italien Thomas Ceccon, le junior le plus rapide au monde dans la discipline. Oui, les plots des Vernets servent bien de tremplins! (TDG)