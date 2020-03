Ces sportifs romands doivent garder le rythme sans tempo

La situation extraordinaire décidée lundi après-midi par le Conseil fédéral a obligé les sportifs, comme chaque citoyen, à s’organiser. Parfois à la hâte. «J’ai couru dans un magasin de sport pour me procurer du matériel de fitness: bandeau de musculation (TRX), poids libres et élastiques de résistance, raconte Gilles Martin, basketteur des Pully Lausanne Foxes. J’ai la chance d’avoir un grand balcon et je m’y entraîne tous les jours. Je n’ai pas réduit la charge d’entraînement et l’intensité, simplement les interactions sociales.»

Penser aux voisins

Son préparateur physique lui a même concocté un programme spécialement adapté au matériel qu’il s’est acheté. Après avoir tenté quelques dribbles dans son salon, le membre de l’équipe de suisse de 3x3 a dû se résigner à sortir au parc, par solidarité envers ses voisins du dessous. «Là, on peut faire des exercices de tir et de dribble face à des adversaires, en respectant les mesures nécessaires», explique le Vaudois. Car si la condition physique peut se travailler plus ou moins aisément à la maison, les spécificités propres à chaque sport limitent certains athlètes.

«J’ai de la chance d’avoir un petit mur de grimpe dans la cave de la maison», confie au bout du téléphone Sofya Yokoyama, à peine essoufflée après sa sortie matinale de deux heures à vélo. Sur son mur, la spécialiste d’escalade de bloc se suspend aux prises, en ajoutant des poids pour travailler la force dans les doigts. Dans l’attente de nouvelles de sa fédération, la Rolloise maintient des interactions régulières avec les autres membres de l’équipe nationale dans un groupe WhatsApp. «Si on ne grimpe pas prochainement sur un mur ou en falaise à l’extérieur, tout le travail réalisé cet hiver va s’envoler», s’inquiète celle qui garde encore un mince espoir de se qualifier pour les JO.

Naviguer sans but

Deux solutions sont envisagées par les grimpeurs suisses: se rendre dans le centre d’entraînement privé de Swiss Climbing à Bienne, qui pourrait ouvrir pour cinq athlètes. Ou trouver des spots extérieurs peu fréquentés sur des falaises. «Certains enchaînements très techniques ne peuvent se répéter que sur de grandes parois», précise Sofya Yokoyama. S’entraîner en extérieur comporte cependant des risques, qui ont amené certains sportifs à poser le pied, à l’image du cycliste valaisan Sébastien Reichenbach, qui a révélé au «Nouvelliste» ne pas vouloir prendre la responsabilité de surcharger les hôpitaux en cas de chute.

««Dans une course en ligne, j’ai été victime d’un crash et j’ai même été battu par Thibaut Courtois» Louis Delétraz, Pilote

La Genevoise Eline Rol, elle, se trouvait à Munich pour des épreuves de qualifications olympiques lorsque les mesures sont devenues plus restrictives lundi. Les athlètes helvétiques d’aviron ont alors tous été renvoyés à la maison avec un rameur. «L’entraîneur national nous a envoyé un plan précis, car des entraînements alternatifs ne suffisent pas dans notre sport, confie la championne du monde M23 2019 en double poids léger. Qui sait, peut-être pourra-t-on s’entraîner prochainement en quarantaine dans le centre national à Sarnen (Lucerne), avec chambres et bateaux individuels?» En attendant, la Genevoise de 20ans a préféré s’isoler avec son rameur dans l’appartement familial en Valais. «Cette semaine, ce sera rameur dans la cave le matin et course à pied ou randonnée l’après-midi», résume-t-elle.

L’espoir olympique pousse les athlètes à garder la flamme (lire ci-dessous), mais l’entraînement en confinement est d’autant plus difficile dans des disciplines exigeantes comme l’aviron. «Notre sport ne procure pas énormément de plaisir sur le moment, estime Eline Rol. Ce qui fait sa beauté, c’est la quête d’un objectif. Mentalement, il est très difficile de naviguer sans but, dans le flou.»

Le pilote genevois Louis Delétraz nourrissait de grands objectifs en Formule2, parallèlement à sa fonction de pilote de simulateur de l’écurie de F1 Haas et à sa place dans un team qui vise la gagne aux 24Heures du Mans. «Dans mon cas, le confinement ne change pas grand-chose au niveau de la préparation puisque les entraînements en piste sont rares, car extrêmement chers.»

S’affronter en ligne

Les simulateurs de F1 se trouvant en Italie, le Genevois fait de la course à pied en campagne. Privé de courses automobiles, il a quand même trouvé un moyen de s’entraîner sur circuit tout en gardant un lien social… virtuel: dimanche passé, il a affronté en ligne d’autres pilotes, mais aussi des youtubeurs et des pilotes professionnels d’e-sport lors d’un GP d’Australie virtuel. «J’ai été victime d’un crash et j’ai même été battu par le footballeur belge Thibaut Courtois, se marre Louis Delétraz. Certains jeux vidéo de simulation se rapprochent d’un véritable simulateur.» Dimanche prochain, il se frottera à d’autres pilotes lors du GP de Bahreïn, motivé à jouer la gagne. En attendant un retour dans la réalité.

Les athlètes olympiques face au système D et à l’inégalité des chances

Lea Sprunger, 30 ans, Athlétisme

«Je suis encore aux Pays-Bas, où les directives sont moins strictes et alarmistes qu’en Suisse. Pour s’entraîner, on improvise. On court beaucoup en forêt par groupe de deux ou de trois. Si, au niveau des mesures de confinement, c’est plus ou moins la même chose pour les restaurants et les écoles, tous les stades ne sont pas fermés. Le gouvernement nous encourage même à sortir de la maison. Du coup, si les JO sont maintenus, ce sera une injustice pour certains sportifs qui n’auront pas eu les mêmes chances que nous. Que ce soit pour des questions d’équité ou de santé dans le monde, je serais favorable à déplacer ces Jeux. Pour moi, il n’y a plus aucun sens de les maintenir.» C.MA.

Robin Froidevaux, 21 ans, Cyclisme sur piste

«On peut encore rouler avec nos vélos dehors en tout petit groupe, c’est autorisé en Suisse. Comme je suis dans une période d’endurance, j’effectue des sorties avec mon père ou un ami de la région. On nous a juste interdit l’accès à la piste et aux salles de musculation. Mais contrairement à d’autres, on n’a pas besoin de piscine ou d’une installation particulière pour se préparer. Je reste donc un privilégié. La personne venue mardi soir pour effectuer un contrôle antidopage m’a dit que certains de ses rendez-vous concernant les JO avaient été annulés. Je dois reconnaître que pour l’équité dans certains sports, ce serait justifié de repousser ces JO en fin d’année ou à l’an prochain.» C.MA.

Michelle Heimberg, 19 ans, Plongeon

«J’essaie de rester le plus souvent à la maison, de toute manière on n’a pas vraiment d’autre choix pour l’instant. Étant donné que les piscines sont fermées durant au moins trois semaines, je fais un peu de vélo d’appartement et du jogging pour garder la forme en attendant de pouvoir retrouver l’eau et de nouveau plonger. Nous devrions participer à un concours qualificatif en avril à Tokyo, mais les athlètes ne seront pas tous sur un pied d’égalité. Si en Europe, aux États-Unis et au Canada, on est tous confinés, si on cherche tous des solutions, ce n’est plus le cas en Chine et au Japon. J’espère malgré tout que mes premiers Jeux olympiques puissent avoir lieu encore cette année.» C.MA.

Barnabé Delarze, 25 ans, Aviron

«Pour l’instant, je suis chez ma mère, à Verbier, à la montagne, au soleil, où j’ai amené mon ergomètre pour pouvoir continuer de ramer. Les régates de sélection se sont déroulées le week-end passé à Munich. Avec les entraîneurs et mes coéquipiers qualifiés pour les Jeux, on espère pouvoir retourner dès lundi au centre d’entraînement de Sarnen. Notre fédération est en négociation avec le Conseil fédéral. Comme nous sommes toujours les mêmes ensemble, cela resterait une quarantaine pour des sportifs privilégiés, sans contact avec l’extérieur. Sinon j’amènerai d’autres machines chez moi. Qu’ils soient reportés ou pas, j’espère que les Jeux olympiques auront lieu en 2020.» C.MA.

Thomas Koechlin, 28 ans, Canoë-kayak

«Je suis à Pau, dans les Pyrénées, où j’ai installé de quoi bien m’entraîner chez moi, sous mon toit. Je peux y accueillir mes partenaires d’entraînement et mon entraîneur, dans le but de rester ensemble pendant le confinement. Pour l’instant, on va encore en rivière, tout en respectant les mesures de sécurité. Si on devait nous l’interdire, à côté de mon logement, on peut aussi accéder à un endroit pour naviguer sur de l’eau plate. Malgré l’annulation des championnats d’Europe, on s’en sort bien actuellement. J’ai apprécié aussi que le CIO ne prenne pas tout de suite la décision de reporter les JO, même si ça peut être injuste pour des sportifs qui n’ont pas notre chance.» C.MA.