Célia Dupré, une galérienne d’eau douce au caractère de fer

C’est une nature, aussi impérieuse qu’exigeante avec elle-même. Célia Dupré, 17 ans, le dit bien: «J’ai un mental extrême.» Voilà, résumé, le portrait psychologique d’une jeune femme déterminée, pour laquelle aucun écueil ne semble pouvoir altérer la route. L’an passé, celle-ci l’a menée jusqu’au podium des championnats du monde juniors, une médaille d’or autour du cou. Le corps en feu, la joie incrédule.

«C’est incroyable, je venais de nulle part», répète la rameuse genevoise, collégienne en sport-études à De Staël. «J’en ai encore des frissons», susurre-t-elle en sirotant son jus d’orange, en visionnant sans se lasser le film de sa finale. Quatre filles et un coup fin!

Dans le sillage de Tramèr

En fait, Célia Dupré vient de Portland, dans l’Oregon. C’est là qu’elle est née et qu’elle a découvert l’aviron, à l’âge de 11 ans, dans le sillage de sa maman. La fillette cherche alors sa voie. Elle fait de la grimpe et du yoga. Force et harmonie. Pour trouver le bon équilibre, elle se met à souquer ferme. Et vogue la galère? «Non, j’ai vite pris goût à ce genre d’effort, répond-elle. Je suis curieuse. J’adore apprendre, me mettre à l’épreuve, réussir du mieux que je peux. Et puis, c’est horrible, j’aime la compétition, être la meilleure.»

L’aviron comme exutoire. Une discipline de stakhanoviste qui aide à cadrer une jeunesse mouvementée, tiraillée entre deux continents, entre deux parents qui se séparent. La famille franco-américaine débarque en Europe pour assurer une meilleure scolarité à ses deux filles. Après le Luxembourg et un détour par le chemin de Compostelle, ce sera la Suisse et les bords du Léman.

«Il fallait un lac et un club d’aviron. On a adoré», explique Célia Dupré. Après Lausanne, elle accoste au CA Vésenaz, là où un certain Lucas Tramèr est en train de se forger un destin de champion olympique. Elle a 14 ans, elle est dans son nouveau monde, elle doit surtout s’habituer à un autre style de vie, à étudier en français.

Rendez-vous à Paris

L’aviron, c’est plus simple. Pour elle, il coule de source. Malgré son petit gabarit, Célia Dupré est forte physiquement – plus jeune, elle a travaillé à la ferme – et elle a de la facilité à assimiler la technique, la coordination des mouvements. «Je m’entraîne, je me pousse toujours à fond. Je ne suis pas très raisonnable», sourit-elle. En 2017, elle sort de l’anonymat en devenant championne suisse d’ergomètre (rameur en salle), puis de skiff. «En aviron, on déteste la machine, c’est une torture, mais on ne peut pas y échapper.» Tais-toi et rame, fredonne Souchon. La Genevoise rame tant et plus qu’elle intègre très vite le cadre national et la catégorie Futuro. Et elle cause toujours, passionnément.

L’écouter, c’est se laisser embarquer dans une belle aventure. Elle-même n’en revient pas. «Quand j’ai vu mes futures coéquipières, si costaudes, je me suis dit, ce n’est pas possible.» Elle parle des cuisses de la Zougoise Jana Nüssbaumer, des épaules de la Vaudoise Emma Kovacs, de la stature de la Lucernoise Lisa Loetscher. C’est en leur compagnie, en pleine osmose, qu’elle a coiffé au poteau l’Allemagne en finale des Mondiaux de Racice, en République tchèque. Elle devant, la cadette qui a succédé à une autre Genevoise, Eline Rol, la cheffe du quatre de couple, celle qui dicte le rythme et la vitesse. «Après 200 mètres, j’étais déjà crevée. Mais une énergie insoupçonnée nous a permis de refaire notre retard et de battre le record du monde en 6’25. À l’arrivée, je ne sentais plus rien. Ce n’est que sur le podium que j’ai vraiment réalisé», raconte-t-elle.

Depuis, Célia Dupré a repris le cours de son existence, le fil de son entraînement. Tous les soirs de la semaine à la Pointe-à-la-Bise et le week-end à Sarnen, au centre national. «Quand le bateau va bien, le décor lacustre est beau», dit-elle. Quand elle ne rame pas, elle court ou elle nage pour renforcer son cardio. Cette saison, un nouvel équipage l’attend. Il y aura bientôt les sélections internes à Corgeno, puis, si tout va bien, les Mondiaux juniors à Tokyo, sur le bassin olympique. «Les JO de 2020, ce sera trop pour moi, je n’aime pas nourrir de faux espoirs, confie l’une des nouvelles recrues du Team Genève. J’ai le temps.» Alors, dans cinq ans, à Paris? «Oui, j’ai encore beaucoup de progrès à accomplir. Cinq ans, ça ne me paraît pas du tout long…» (TDG)