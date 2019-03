Le but de Thomas Röthlisberger à la 90e est venu apporter une très maigre consolation à Lancy, vaincu 1-5 chez lui à Marignac dans le choc au sommet de 1re ligue. Un dynamitage en règle qui risque de faire des dégâts chez les Lancéens. En cas de succès, ils seraient revenus à hauteur de leur adversaire du jour, en tête du championnat. Les voilà désormais à six points et, peut-être, marqués psychologiquement. Leur entraîneur Bruno Codeas va devoir trouver les mots pour aider son équipe à rester dans la course aux finales. Mathématiquement, aucun souci: Lancy est toujours là, tout près. Mais il va falloir se relever de ce 1-5.

«Ce n'est pas dramatique, on restait sur quatre victoires d'affilée», a ainsi relativisé Muhamed Haliti, le capitaine du Lancy FC. «On va se parler lundi et on va se remettre au travail, le championnat est encore long», a-t-il enchaîné, dans la vidéo d'après-match à découvrir ci-dessus.

Pas question pour autant de fuir ses responsabilités concernant le non-match de son équipe. «C'est une fessée, c'est tout ce qu'on à dire. Après notre mauvais départ, on a essayé de revenir, mais eux ils marquent leurs actions et pas nous. C'est une semaine spéciale à chaque fois qu'on joue un derby, on a une petite boule au ventre et si on n'arrive pas à gérer, il se passe ce qu'il s'est passé ce soir. On surjoue, on essaie des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Les derbys, ça se joue sur l'envie. Et ce soir, on n'avait pas envie.» Des mots forts de la part de Muhamed Haliti.

Le plan-fixe du match sur football.ch (nxp)