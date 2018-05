«Ce que j'ai vécu n'aurait jamais dû se passer»

Le chef de la police de Milwaukee a présenté mercredi ses excuses à un joueur de l'équipe locale de basket NBA, Sterling Brown, après son arrestation musclée en janvier dernier pour une infraction de stationnement.

«Des agents de la police locale se sont comportés de façon inappropriée et ils ont reçu dernièrement une sanction disciplinaire», a indiqué Alfonso Morales lors d'une conférence de presse, sans préciser la nature de cette sanction. «Je suis désolé que cet incident ait pris de telles proportions», a-t-il ajouté.

here's video of Sterling Brown being tasered by Milwaukee PD



— they ask him to take his hands out of his pockets, and Brown says he's holding something

— at least five officers take him down

— Brown is then tasered while on the ground pic.twitter.com/UGfnCTJzdV