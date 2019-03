Ce match de fous marquera une génération grenat pour l’éternité

Dans le ciel chargé des Vernets, le puck part en cloche. Il chatouille l’horloge. Pour mieux fixer l’instant. Il est minuit passé de 54 minutes. Et 6000 paires d’yeux se fixent sur le chronomètre. Il reste 2 minutes et 19 secondes à jouer dans la troisième prolongation. Sur la glace, une dizaine de hockeyeurs patinent au radar. La rondelle retombe et échappe à Mike Völlmin qui tentait de s’en emparer de la main. Deux heures après la fin du match, le défenseur genevois était toujours au fond du bac…

Dans les tribunes, le temps suspend son vol et un ange noir et jaune passe. Il se nomme Marc Arcobello. Deux secondes plus tard, l’horloge s’arrête. L’attaquant du CP Berne aura été le véritable bourreau de Ge/Servette. Déjà buteur en prolongation aux Vernets lors de l’acte II, l’Américain a ressurgi au bout de la nuit pour inscrire un but à la pointe de la crosse. Le silence est assourdissant. On n’entend même pas chanter les fans de la capitale. Ils ont eux aussi le souffle coupé. Il faudra cinq bonnes minutes pour que chacun retrouve sa voix et rende hommage aux acteurs qui sont allés bien au-delà d’eux-mêmes dans le plus long match de l’histoire du hockey suisse (118 minutes et 17 secondes).

Du tout grand Mayer

Il y a presque un côté indécent, brutal, à voir une rencontre, une série, s’interrompre aussi brutalement. Sur le banc des Aigles, les regards sont hagards et vagabondent au hasard. Noah Rod, le capitaine, est le premier à venir vers Robert Mayer. Le gardien des Aigles, plus que n’importe quel autre joueur, symbolise la saison de Ge/Servette. Il a tout connu. La blessure, la méforme, la mise au ban, la mise sur le marché. Il a même subi la moquerie. De la péremption à la rédemption, Robert Mayer a fermé bien des bouches en enchaînant les performances majuscules.

Il fallait un dernier match à la hauteur d’une série qui est entrée dans l’histoire de Ge/Servette. Il fallait un dernier match, hors norme, défiant toute logique, pour offrir vraisemblablement un fin de règne à la hauteur du parcours d’un homme, lui aussi, hors de toute norme. Chris McSorley, n’imaginait pas fêter son 57e anniversaire sur le banc. Il n’imaginait pas que le public, en plein milieu de la seconde prolongation, se mettrait à lancer des «Happy Birthday to You Chris». Car tout cela n’aurait jamais dû arriver.

Le «premier» match, celui qui dure soixante minutes, semblait bel et bien scellé. À une minute de la fin, le public, debout, se prépare gentiment à fêter son équipe. Une fois encore, elle n’a pas démérité. Une fois encore, il ne lui a pas manqué grand-chose. On est jeudi 21 mars. Il est 22 h 30 et plus personne ne se fait d’illusion. Chris McSorley a encore 56 ans. Le chef de presse du CP Berne est déjà descendu dans le couloir qui mène à la glace. La liste des joueurs qui devront passer devant les caméras des télévisions est établie. Les premiers «Merci Servette» se font entendre dans les gradins.

Il faudra dix-sept secondes. Pas une de plus. Pas une de moins. La soirée bascule. Tommy Wingels inscrit le but de l’honneur et de l’espoir après 59 minutes et 14 secondes. Patient, habile et lucide, il attend le laps de temps qu’il faut pour que le gardien de Berne se couche pour lever le puck sous la barre. Sur le coup, on se dit que c’est dommage. Que cette action vient sans doute bien trop tard. On se dit aussi que ce joueur, suspendu extrêmement sévèrement par la ligue, a vraiment énormément manqué lors des deux matches précédents.

Et puis, les gens se regardent et se comprennent sans se parler. «Et si cette équipe de Genève refaisait le coup?» Revenir de 2-0 à 2-2? Elle l’a déjà réussi par trois fois dans cette série qui met à mal la logique. Un engagement et dix-sept secondes plus tard, l’improbable se produit. Daniel Winnik (lui aussi suspendu un match et de retour au jeu jeudi soir) dévie un tir de Johan Fransson. L’horloge est formelle, elle ne ment pas. On joue depuis 59 minutes et 31 secondes. Et Chris McSorley a toujours 56 ans.

On efface tout

Les fans eux, n’ont plus d’âge. Qu’on ait 20 ans qu’on soit grand-père, «quand c’est bon, c’est bon». Des gens qui ne se connaissent pas tombent dans les bras des uns et des autres. Même la tribune VIP est gagnée par la fièvre. Tout le public est en apesanteur dans l’ascenseur émotionnel des Vernets. Et ces dix-sept secondes sont des heures.

Des heures de bonheur et d’émotions pures qui effacent d’un coup de gomme deux ans d’errances à tous les niveaux. On oublie Hugh Quennec, Mike Gillis et l’ineffable Craig Woodcroft. Ge/Servette attendait de revivre des soirées électriques. Il ne pensait pas que la réalité dépasserait l’entendement. Deux partout, puck au centre. Ceux qui ont anticipé la fin de match en quittant l’enceinte avant l’heure – pour éviter les bouchons d’après-match – ne savent pas ce qu’ils vont manquer. Un autre match commence. Un match No 7, en somme.

Au fil des minutes, la soirée devient surréaliste. Chris McSorley a 57 ans désormais. Sur la glace, ce que proposent les joueurs ressemble de très loin à du hockey sur glace. Ils font ce qu’ils peuvent, ces gladiateurs des temps modernes. Les directeurs de jeu, eux, proposent également un festival de non-décisions qui n’a qu’un très lointain rapport avec l’arbitrage. Si les deux équipes ont tout posé sur la glace, on ne peut pas en dire autant de Marc Wiegand et Marc Lemelin. Les deux «head» ont perdu la fa(r)ce en fermant les yeux sur des fautes grossières. Impossible de comprendre leur décision de ne pas sanctionner le contact entre Marc Ebbett et Robert Mayer. Existe-t-il un règlement qui autorise les arbitres à ne rien siffler lors des prolongations? «C’est open bar?» s’interroge-t-on dans les travées lors de la 5e pause (!) de la soirée.

Des enfants dorment

Sous la tribune présidentielle, le spectacle est inédit. Des jeunes enfants dorment sur des canapés en cuir. Ils se réveilleront pour le 6e tiers. Dans la zone du kop, on n’est pas forcément prêts à tenir 120 minutes. Des fans font des étirements. Les jambes sont lourdes et le dos tiraille. Visiblement, certains supporters n’avaient pas prévu assez de carburant pour tenir la route. Il est minuit et trente minutes, et plus qu’une seule buvette assure encore le ravitaillement sous la tribune centrale. On joue des coudes. Si la bière coule encore à flots, impossible de commander un café pour rester éveillé. Rupture de stock.

À l’extérieur, les derniers trams et les derniers bus s’en vont, totalement indifférents au sort des spectateurs. Dans leurs voitures, les chauffeurs de taxi et les «Uber» se frottent déjà les mains.

Alors que l’on s’achemine vers une nouvelle pause, un puck monte en cloche vers l’horloge.

(nxp)