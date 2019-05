Caster Semenya a perdu la course de sa vie

«La décision du Tribunal arbitral du sport ne m’arrêtera pas.» Mercredi, Caster Semenya a perdu une bataille juridique, mais l’athlète sud-africaine le promet: elle n’est pas prête à baisser les armes dans ce long combat qui l’oppose à la fédération internationale d’athlétisme (IAAF).

La décision est tombée à 12 h, avec une précision tout helvétique. Le Tribunal arbitral du sport de Lausanne a rejeté le recours contre le règlement de l’IAAF, qui veut obliger les athlètes hyperandrogènes à faire baisser leur taux de testostérone par un traitement hormonal. Seules les disciplines allant du 400 mètres au mile (1609 m) sont concernées.

«Discrimination nécessaire»

«La solution qui a été choisie n’est pas parfaite, reconnaît Matthieu Reeb, le secrétaire général du TAS. Mais la solution parfaite n’existe pas. Ce cas démontre les limites des lois et règlements sportifs pour gérer une problématique complexe.» Le tribunal a estimé que ce règlement était certes une «discrimination», mais que celle-ci «constituait un moyen nécessaire, raisonnable et proportionné» afin de «préserver l’intégrité de l’athlétisme féminin dans le cadre de certaines disciplines».

Les trois arbitres ont néanmoins avancé «de sérieuses préoccupations au sujet de la future application pratique». Le panel souligne le risque éventuel d’effets secondaires du traitement, qui pourrait provoquer une ménopause avancée, ainsi que la difficulté de prouver un véritable avantage au-delà du 800 mètres.

L'IAAF accélère

L’IAAF n’a visiblement pas pris en compte cet appel à la prudence. La fédération annonçait, dans les minutes qui ont suivi le verdict, que le règlement entrerait en vigueur le 8 mai. Les athlètes concernées «sont donc incitées à débuter leur traitement suppressif au plus tôt».

«Je ne m’attendais pas à une telle décision, reconnaît Lucie Schoch, sociologue à l’Institut des sciences du sport de l’Université de Lausanne. Je suis attristée, voire choquée. Ce verdict s’appuie sur une vision archaïque de la femme. On est à contre-courant de l’évolution actuelle observée dans la société. Des femmes en bonne santé, des coureuses a priori propres, devront donc se soumettre, forcées, à une médicamentation.»

Pas d’unanimité

François Carrard est un fin connaisseur des arcanes du monde du sport. Cet avocat spécialisé est régulièrement appelé à intervenir auprès du Tribunal arbitral du sport. «Ce cas entretient une réflexion presque philosophique sur l’inégalité des chances dans la société, et donc dans le monde du sport. Cet arrêt ne fera pas office de jurisprudence définitive mais c’est un pas important. Cela dit, d’autres affaires en lien avec le sujet pourraient surgir à l’avenir.»

L’ancien directeur général du CIO (de 1989 à 2003) lit entre les lignes et rappelle que le verdict a été rendu à la majorité des trois juges, c’est-à-dire à deux voies contre une. «Très souvent, le panel du TAS ne tombe pas d’accord mais il ne précise pas que la décision n’a pas été unanime. Or, c’est le cas ici. Un point qui reflète certainement un débat nourri et une certaine difficulté à trancher.»

Continuer d'inspirer les jeunes femmes

Cette décision finale était attendue pour le 26 mars. Le TAS n’a statué qu’un mois plus tard. «Le verdict fait 165 pages, précise Matthieu Reeb. La moyenne des décisions du TAS en compte une vingtaine. Nous sommes donc largement au-dessus des standards habituels.»

En début de soirée, Caster Semenya a réagi par la voie d’un communiqué officiel. «Depuis une décennie l’IAAF a tenté de me faire ralentir, mais cela ne m’a rendue que plus forte encore. Une fois de plus je vais surmonter cela et continuer d’inspirer des jeunes femmes et athlètes en Afrique du Sud et dans le monde.»

Swiss Athletics se félicite

Du côté de Swiss Athletics, le ton est différent. Louis Heyer salue une «décision courageuse». «Une certaine discrimination était inévitable, affirme l’entraîneur national (sur les distances allant du 800 mètres au marathon). Elle aurait touché soit les quelques athlètes hyperandrogènes, soit les milliers d’autres sportives qui ne sont pas concernées. Ce traitement médical est un mal nécessaire. Le sport féminin courrait un risque en laissant faire. À moyen terme, des athlètes transgenres auraient pu s’aligner sans modifier leur profil hormonal et dominer les compétitions.»

Si ce verdict du TAS fera date dans l’histoire du sport, il ne mettra certainement pas fin au bras de fer entre Semenya à la fédération internationale. La Sud-africaine a désormais la possibilité de faire recours, dans les 30 jours, auprès du Tribunal fédéral qui siège aussi à Lausanne.

Aux Mondiaux en septembre?

En 2009 déjà, la spécialiste du 800 m avait été privée de compétition pendant onze mois, le temps de pratiquer de traumatisants «tests de féminité». Deux ans plus tard, elle avait déjà dû suivre un traitement hormonal qui ne l’avait pas empêchée de décrocher une deuxième médaille d’or mondial. Sera-t-elle sur la ligne de départ aux Mondiaux de Doha à la fin de septembre? Rien n’en est moins sûr. (nxp)