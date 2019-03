Capela en play-off, un miracle pour Charlotte

Houston a validé son ticket pour les play-off en s'imposant face à La Nouvelle-Orléans, tandis que le double-champion NBA Golden State a repris les commandes de la conférence Ouest grâce à sa victoire face à Détroit, dimanche.

Golden State et Denver jouent au chat et à la souris en tête de la conférence Ouest: après avoir brièvement abandonné aux Nuggets leur siège de leader samedi, les Warriors ont retrouvé le haut du classement à la faveur de leur succès contre les Pistons (121-114).

Stephen Curry, de retour dans l'effectif des Warriors après un match de repos, a inscrit 26 points, et son acolyte Klay Thompson a ajouté 24 unités. Grâce à la lourde défaite de Denver à Indiana (124-88) les Warriors affichent seuls le meilleur bilan de la conférence Ouest avec 50 victoires et 23 défaites.

De son côté, Houston a assuré sa place en play-off en venant à bout de La Nouvelle-Orléans 113 à 90. Les Rockets, troisièmes de la conférence Ouest avec 47 victoires et 27 défaites, sont certains de terminer à l'une des huit premières places du classement, qualificatives pour les play-off.

Le Genevois Clint Capela s'est fait discret, avec seulement 8 points, (mais 17 rebonds!) inscrits en 24 minutes. Les coéquipiers de James Harden atteignent ce stade de la compétition pour la septième année consécutive. «On a été professionnels dès le début du match», s'est félicité Harden, qui n'a passé que 29 minutes sur le parquet, mais inscrit 28 points.

«Il y a eu des matches où on s'est relâchés, face à un adversaire moins fort, et on s'est fait rattraper. Ce soir, on a fait du bon boulot du début à la fin en prenant les choses en main», a ajouté le barbu, qui affiche une moyenne de 36,4 points par match cette saison. Meilleure équipe de la saison régulière en 2017-2018, Houston avait atteint la finale de la conférence Ouest, s'inclinant face au futur champion NBA Golden State.

Les Los Angeles Clipers ont fait un pas supplémentaire vers les play-off en disposant de New York 124 à 113 grâce à Lou Williams (29 pts), Danilo Gallinari (26 pts) et Montrez Harrell (24 pts). Après une série de cinq victoires consécutives, ils grimpent à la 5e place à l'Ouest (44v-30d).

Dans la conférence Est, rien ne va plus pour Boston qui a subi une quatrième défaite de suite face à San Antonio (115-96). Les Spurs ont étouffé les Celtics grâce aux 48 points et 13 rebonds du pivot LaMarcus Aldridge. Boston (43v-31d), 5e à l'Est, n'est toujours pas officiellement qualifié pour les play-off, tandis que San Antonio (43v-31d) reste 8e à l'Ouest.

Milwaukee (55v-19d) a conforté sa place de leader de la conférence Est en s'imposant facilement face à Cleveland, 127 à 105. Giannis Antetokounmpo, favori pour le titre de meilleur joueur de la saison («MVP»), a terminé la rencontre avec 26 points, 10 rebonds et 7 passes décisives.

Le «Greek Freak» n'a pas semblé gêné par sa récente entorse à la cheville droite, qui l'avait tenu éloigné des parquets pendant deux matches en début de semaine. Les Bucks comptent désormais quatre matches d'avance sur Toronto (51v-23d), qui s'est fait surprendre à la dernière seconde par Charlotte (115-114). Les Hornets se sont imposés grâce à un «buzzer beater» miraculeux de Jeremy Lamb, un panier marqué depuis sa moitié du terrain.

(afp/nxp)