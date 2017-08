Capela débutera sa saison chez le champion 2017

Fini les quatre matches en cinq jours...

Aucune équipe de NBA n'aura à disputer quatre matches en cinq jours en 2017-2018, une mesure destinée à limiter l'usure physique des joueurs, a révélé la Ligue nord-américaine de basketball en publiant le programme complet des 1230 matches de la prochaine saison lundi soir.



C'est la première fois dans l'histoire de la NBA qu'une telle mesure est mise en place avec pour but de ménager l'organisme des joueurs, très sollicité tout au long de la compétition. De plus, chaque équipe ne jouera plus qu'en moyenne 14,4 matches au lendemain d'une autre rencontre, contre 16,3 lors de la saison écoulée.



La nécessité de garder les équipes en forme lors de la saison régulière, qui dure plus de six mois, est devenue une urgence pour les dirigeants de la NBA.