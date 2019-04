Comme mercredi face à Chênois, Etoile Carouge a fait la différence en toute fin de match face à Thoune II. Cette fois, c'est Matias Vitkieviez qui a surgi à la 88e pour offrir trois points aux Stelliens et les placer encore plus sur une autoroute en vue des finales de promotion. Mohamed Amdouni avait mis Carouge en tête en tout début de rencontre, mais Thoune Ii, qui se bat pour le maintien, a pu égaliser peu après.

«On leur a donné la possibilité de se remettre dans le match et on a eu la tête à l'envers jusqu'à la mi-temps», a relevé Jérémy Faug-Porret. Carouge a cependant arraché la victoire et le scénario a forcément réjoui le défenseur central: «Ca paie en fin de match, c'est positif».

«Je trouve que par rapport au premier tour on montre des valeurs différentes. On est prêts à se faire violence, à souffrir», a-t-il enchaîné. «Aller chercher dans un troisième match en sept jours la victoire dans les cinq dernières minutes, ça montre l'état d'esprit du groupe. Moi, en tout cas, je me projette déjà sur la possibilité de faire ces finales. Il y aura de la fatigue de la même manière et il faudra aller chercher les matches dans les dernières minutes» a ajouté l'ambitieux ancien joueur du Servette FC.

Avec 44 points en 20 matches, Carouge est en effet sur la bonne voie pour aller disputer ces play-off, la prochaine étape de l'objectif avoué: la montée en Promotion League.

