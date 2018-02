En attendant la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques, la météo glaciale occupe toutes les conversations à Pyeongchang. La température la plus chaude de la journée de mardi a culminé à -7°C mais les forts vents signifient que la température ressentie est bien plus froide. Et dans la nuit de mardi à mercredi, le mercure devrait chuter à -20°C pour la deuxième fois consécutive.

«C'est l'humidité qui fait souffrir le plus. Non seulement il fait froid mais ça glace le sang», a raconté Kevin Boyer, un skeletonneur canadien. «Le pire, c'est le vent. Quand tu te balades dans le village (olympique), c'est un cauchemar», a ajouté l'athlète originaire d'Edmonton dans l'état d'Alberta. «C'est marrant car venant du Canada, on est habitués au froid, mais là c'est un froid qu'on n'a jamais connu.»

Kits de survie

Les températures pourraient forcer des athlètes et des officiels à renoncer à la cérémonie d'ouverture qui se déroule vendredi dans un stade sans toit et exposé aux éléments. La délégation italienne a déjà ordonné à ses membres qui souffrent de problèmes cardiaques ou de diabète de ne pas s'y rendre et a demandé à ses athlètes de rester en mouvement pendant toute la cérémonie.

Mais Kevin Boyer n'a pas l'intention de renoncer au traditionnel lever de rideau des JO. «Ce sont mes premiers jeux Olympiques et je suis super excité de participer à la cérémonie d'ouverture avec la Team Canada», a-t-il déclaré. «Ça ne m'inquiète pas plus que ça», ajoute son coéquipier Barrett Martineau. «J'ai passé toute ma vie à poursuivre ce rêve donc je vais participer à cette cérémonie avec le sourire, qu'il vente ou qu'il neige, peu importe que je sois debout pendant des heures.»

La bonne nouvelle pour les athlètes et les 35'000 spectateurs attendus est que les températures devraient remonter vendredi et pourraient même passer au-dessus de 0°C au cours de la journée. Pendant la cérémonie, des kits de survie, comprenant une couverture, des packs chauffants pour les mains et les pieds et un coussin chauffant, seront distribués par les organisateurs.

(afp/nxp)