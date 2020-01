C'est le moment de passer la deuxième vitesse, et vite!

«Ce soir? C’était un peu la disco sur la glace.» On n’aurait pas osé utiliser cette image pour parler de la prestation des Grenat, mais comme Marco Maurer se le permet… Le défenseur des Vernets a peut-être trouvé la formule idéale pour caractériser cette prestation. Car oui, Ge/Servette s’est pris une sacrée danse jeudi soir face à des Zurich Lions si efficaces en contres. Au cœur d’une défense désordonnée comme rarement cette saison, les pensionnaires du Hallenstadion ont fait absolument ce qu’ils ont voulu. Et lorsque le gardien du GSHC n’est pas dans un grand soir, tout devient compliqué. Jeudi, c’est Gauthier Descloux qui s’est mis en mode passoire. C’est suffisamment inhabituel pour être mentionné: 27 shoots, 19 sauvetages et un horrible pourcentage d’arrêts (70,37%). Bref, une soirée à oublier pour tous.

Série négative

«Tout le monde a le droit d’avoir un soir sans, défend Pat Emond, le coach genevois. Nous n’avons également pas suffisamment aidé Gauthier dans son job. Les petits détails en matière de positionnement que nous maîtrisions auparavant ne sont aujourd’hui plus aussi précis. Se relâche-t-on? Je ne dirais pas cela. Mais il y a peut-être une certaine fatigue mentale.» Et face à une armada telle que celle des Zurichois, la facture est très lourde en fin de soirée. L’ancien Grenat Denis Hollenstein s’est d’ailleurs régalé avec un triplé qui a éclipsé le coup du chapeau qu’a également réalisé Eric Fehr.

«Nous peinons à jouer avec constance, plaide Marco Maurer. Nous avons trop souvent des trous d’air qui nous coûtent cher. Après trois défaites de suite et une victoire chanceuse contre Rapperswil, nous revoilà battus. Il serait temps de recommencer à gagner.» Et pas sûr qu’un déplacement à Berne (samedi) soit le programme le plus aisé pour y parvenir.

Au cœur d’une période tumultueuse, les Genevois pensaient en effet s’être remis d’aplomb avec la venue de Rapperswil samedi (5-1), mais ils ont été rappelés à l’ordre par Zurich. Et plutôt neuf fois (!) qu’une. Le plus embêtant dans cette série? La fâcheuse impression que toutes les équipes de National League montent en puissance à l’approche des play-off, tandis que les Grenat sont au rupteur, incapables de mettre une vitesse supplémentaire. N’est-ce qu’une impression? «Ce n’est pas notre meilleure période, temporise Pat Emond. Mais je trouve qu’il y a tout de même du positif à retirer de ce match. L’état d’esprit a été bon et les gars n’ont rien lâché. C’est ainsi que nous pourrons nous sortir de cette mauvaise passe.»

En parlant de mauvaise passe, il en est un qui semble ne jamais vouloir en sortir: Tanner Richard. Le No71 a une nouvelle fois livré un match terne, sans inspiration. Le joueur de centre vit sa période la plus compliquée depuis son arrivée aux Vernets. Au-delà de son jeu sans relief, le Canado-Suisse semble patiner avec un boulet de dix kilos à chaque patin. S’il continue à traîner son spleen, Ge/Servette va au-devant de sérieux soucis. Le succès en play-off passera par un Tanner Richard concerné.

Et par une défense à nouveau solide. Mais ce dernier point paraît tout de même moins compliqué à régler que la méforme chronique de Richard.