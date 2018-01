Buffon laisse entendre qu'il veut encore jouer

Gianluigi Buffon, qui fêtera dimanche ses 40 ans, n'est pas rassasié. Le légendaire gardien a laissé entendre dans une interview au quotidien italien La Repubblica qu'il pourrait finalement prolonger au-delà de la saison en cours son immense carrière à la Juventus.

«Je vais bientôt rencontrer le président Andrea Agnelli et on va discuter. Je veux le bien de cette équipe, savoir quel rôle je peux jouer et si la Juventus pense que je peux encore être important», a-t-il dit. «Cela me plairait (de jouer une saison de plus, ndlr), mais c'est avec le club que nous devons trouver la meilleure solution. Ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas devenir un problème, ni pour la Juve, ni pour mes équipiers», a-t-il ajouté. Interrogé sur la possibilité de jouer pour une autre équipe, Buffon a été très clair: «La Juve ou rien.»

Buffon, qui compte 175 sélections avec l'Italie et 629 matches de Serie A avec Parme et la Juve, avait annoncé sa retraite internationale après l'élimination de l'Italie en barrage d'accession à la Coupe du monde face à la Suède. Il avait aussi dit qu'il arrêterait sa carrière à la fin de la saison en cours, laissant simplement une porte ouverte en cas de victoire de la Juventus en Ligue des champions. (ats/nxp)