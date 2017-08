Büchel éliminée en demi-finale du 800 m

Selina Büchel était fatiguée et n'a pas été mesure de vraiment batailler pour une place en finale du 800 m à Londres.

La St-Galloise a été éliminée en demi-finales des Mondiaux en prenant la 4e place de sa course, en 1'59''85. Elle termine la compétition au 10e rang.

L'athlète du KTV Bütschwil n'a pas cette saison le niveau qui était le sien lors de son record de Suisse il y a deux ans (1'57''95). Elle n'est pas descendue sous 1'59'' cet été, malgré une saison hivernale prometteuse qui lui a permis de décrocher un deuxième titre européen en salle. Mais l'échelon planétaire, en plein air de surcroît, se situe bien un cran au-dessus.

Vidée

Quand la double championne olympique et du monde Caster Semenya s'est portée en tête, Selina Büchel s'est retrouvée en difficulté en n'a jamais été en mesure de s'extraire du couloir intérieur. Seules les deux premières de chacune des trois demi-finales passaient le cap, plus deux repêchées au temps. Il a manqué une demi-seconde à Büchel, malgré la disqualification de l'Anglaise Lynsey Sharp qui l'avait précédée à l'arrivée.

«Sur les 50 derniers mètres, je me suis crispée. J'étais vidée à la fin et n'ai pas pu accélérer contrairement aux autres. Mes séries la veille avaient déjà été dures», a glissé l'Alémanique, restée un moment allongée sur la piste après l'arrivée, exténuée.

Selina Büchel avait été sortie au même stade de la compétition aux Mondiaux 2015 à Pékin, mais pour 6 centièmes seulement et après une course toute de panache, et aux JO de Rio l'été passé.

Saut en longueur

L'Américaine Brittney Reese, 30 ans, a décroché un quatrième titre de championne du monde à la longueur, avec un saut à 7,02 m vendredi soir au stade olympique de Londres.

Reese, vice-championne olympique en titre, a devancé la Russe, sous drapeau neutre, Darya Klishina (7,00 m), et la tenante du titre et championne olympique à Rio, Tianna Bartoletta (6,97 m). Elle se pare d'or aux Mondiaux pour la quatrième fois après Berlin-2009, Daegu-2011, et Moscou-2013. En 2012, elle avait remporté le titre olympique à Londres.

Il ne reste plus que trois jours avant la fin des championnats du monde de Londres. Quatre finales sont au programme: le saut en longueur féminin (20h10), le lancer du marteau masculin (21h30), le 3000 m steeple dames, et en point d'orgue la finale du 200 m féminin (22h50).