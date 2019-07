Bâle a éliminé le PSV Eindhoven

Victorieux 2-1 du PSV Eindhoven lors du match retour du 2e tour des qualifications de la Ligue des champions, le FC Bâle garde l’espoir de réintégrer les phases de poule de la plus prestigieuse ligue de la planète. Battu 3-2 une semaine plus tôt aux Pays-Bas, il s’est donné le droit, au prix d’un bel effort collectif, de défier les Autrichiens de Linz au troisième tour qualificatif (6/7 et 13 août).

Entreprenants dès le coup d’envoi, les Rhénans ont vu leur domination initiale être rapidement récompensée. L’ouverture du score est venue du pied d’Eray Cömert, dont le boulet de canon pris de 18 mètres est venu se loger sous la transversale du but néerlandais (8e). Dans l’enchaînement, Bâle aurait pu doubler la mise mais van Wolfswinkel a trop enlevé sa reprise alors que la cage lui était grande ouverte (19e).

Le PSV Eindhoven de Mark van Bommel a ensuite fait valoir sa vitesse d’exécution pour revenir sur sa première opportunité. Lancé sur son couloir droit, Malen a adressé un centre que Bruma, laissé libre du marquage de van Wolfswinkel et Widmer, a repris victorieusement de la tête (23e).

Deux penaltys ignorés

Cette égalisation contre le cours du jeu n’a pas empêché les Bâlois de maintenir la compresse dans le camp adverse. Bien que dominés, et même assez largement, dans les duels aériens, ils auraient pu bénéficier à deux reprises d’un penalty juste avant la pause. Le directeur de jeu ne leur a cependant rien accordé, ni sur une prétendue faute de bras de Viergever, ni sur une potentielle irrégularité commise sur Ajeti.

Les hommes de Marcel Koller se sont alors servis des émotions générées par cette fin de période tendue pour accentuer leur pression. Malheureux dans sa tâche défensive sur le 1-1 comme dans ses desseins offensifs – reprise de la tête totalement manquée à cinq mètres du but à l’heure de jeu – la soirée de Ricky van Wolfswinkel a finalement pris une tournure plus favorable. C’est lui, le Néerlandais du FCB, qui a libéré le peuple rhénan à la 68e minute.

Bâle – Eindhoven 2-1 (1-1)

Parc St-Jacques. 29212 spectateurs. Arbitre: M. Costa Verissimo (Por).

Buts: 8e Cömert 1-0, 23e Bruma 1-1, 68e van Wolfswinkel 2-1.

Bâle: Omlin; Widmer, Cömert, Alderete, Xhaka (81e Petretta); Balanta, Frei; van Wolfswinkel, Zuffi Stocker; Ajeti. Entraîneur: Koller.

Eindhoven: Zoet; Dumfries, Luckassen, Viergever, Sadilek; Rosario, Gutierrez; Bergwijn; Lozano (76e Gakpo), Malen, Buma. Entraîneur: van Bommel.

Notes: Bâle sans Kuzmanovic ni Tushi (blessés). Eindhoven annoncé au complet.

Avertissements: van Wolfswinkel (33e, jeu dur), Xhaka (45e, réclamations), Alderete (45e, jeu dur), Bergwijn (67e, antijeu) et Sadilek (82e, jeu dur).

Coups de coin: 4-5 (2-4).