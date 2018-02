Berset affirme la présence de la Suisse

La Suisse joue un rôle important pour mettre fin à la situation conflictuelle entre les deux Corées. C'est ce qu'a répété le président de la Confédération Alain Berset, qui a profité de son voyage officiel en Corée du Sud pour se rendre à la Maison suisse à Pyeongchang.

«Cela fait 65 ans que la Suisse travaille sur la ligne de démarcation entre les deux Corées, autant dire que notre présence est importante.» Alain Berset n'a pas fait le voyage en Asie que pour assister à la cérémonie d'ouverture des JO 2018. Il avait rencontré deux jours auparavant, au palais présidentiel à Séoul, son homologue Jae-in Moon. Il a ensuite rejoint le centre des Jeux pour suivre dans le stade la cérémonie d'ouverture.

Rencontre avec Mike Pence

«Je tiens à souligner l'importance de la délégation helvétique, a-t-il déclaré. On a senti une vraie ferveur. Je crois que c'est la troisième plus importante délégation présente et j'ai été très touché par l'accueil dans le stade. C'était chaleureux.» Le Fribourgeois en a également profité pour voir quelques bribes de compétition. «Notamment un bout du match de curling mixte entre la Suisse et les Etats-Unis avec une victoire de la Suisse dans le dernier end. J'ai croisé le vice-président américain Mike Pence et je n'ai pas manqué l'occasion de lui dire que j'étais désolé de la victoire suisse. Il a beaucoup ri.»

Après un passage au slopestyle, Alain Berset a prévu d'assister à la rencontre de hockey sur glace féminin entre la Suisse et la Corée unifiée. Un match historique. «La portée est importante, précise-t-il. On voit ce que le sport peut faire, comment il peut unir deux pays. Et que la Suisse soit l'adversaire avec le lien que l'on entretient dans les relations entre les deux états a quelque chose de significatif.»

Sion 2026 dans le viseur

Le président de la Confédération s'est aussi attaché à défendre la position du Conseil fédéral dans le cadre du soutien aux JO 2026 et à la possible candidature de la capitale valaisanne. Il s'agit de rencontres et d'échanges qui seront peut-être très utiles en cas de oui dans les urnes.

«On est très tôt dans le processus, clarifie Alain Berset. C'est davantage pour informer que nous avons eu ces discussions. Je rappelle que nous sommes un pays fédéraliste où les communes et les cantons ont un réel pouvoir. La mission du Conseil fédéral va davantage être d'accompagner la candidature. En Suisse, nous avons des infrastructures efficaces. On ne part pas de zéro. Nous avons besoin d'un soutien fort de la base parce que cela ne sert à rien d'avoir des Jeux désincarnés.»

Sans doute refroidi par les dépenses somptuaires des précédentes manifestations olympiques, le peuple valaisan et le peuple suisse pourraient bien rejeter l'idée des JO dans l'isoloir. «Il existe une très grande différence entre les Jeux d'été et ceux d'hiver, conclut Alain Berset. Notre activité touristique hivernale fait que nous sommes capables de répondre aux attentes de l'organisation.» (si/nxp)