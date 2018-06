Belle frayeur pour un jeune garçon sur le court

Le Bosnien Damir Dzumhur, qui affronte l'Allemand Alexander Zverev au 3e tour de Roland-Garros, a percuté totalement involontairement un ramasseur de balle, s'excusant rapidement en enlaçant le jeune garçon sous les applaudissements du public du court Philippe-Chatrier, vendredi.

Au début du 4e set, alors que Dzumhur (29e mondial) menait deux sets à un face à Zverev, il a frappé une balle trop longue de Zverev avec le cadre de sa raquette. Voulant récupérer lui-même la balle partie dans les airs avant le rebond, il s'est avancé sans voir que le jeune ramasseur de balle avait la même intention.

Talk about a collision course. ????@DzumhurDamir collides with ball boy during match. #RG18 pic.twitter.com/M5xHLxMlMK