Belinda Bencic se rate complètement

Qu’est-il donc arrivé à Belinda Bencic ce samedi après-midi sur la Margaret Court Arena? Comme absente, la Saint-Galloise a concédé la défaite la plus expéditive de sa carrière en Grand Chelem face à Anett Kontaveit (WTA 31), toute heureuse de pouvoir dérouler son tennis puissant sans opposition (0-6, 1-6 en 49 minutes). Complètement inopérante en retour, pourtant son coup fort (14% de points gagnés sur première balle adverse, 38% sur la seconde), «Beli» n’a esquissé qu’un infime moment de révolte au cinquième jeu de la deuxième manche. Tout le reste du match n’a mis en scène que son fantôme et une Estonienne en état de grâce.

No greater feeling!



Kontaveit celebrates after a sublime performance against Bencic. She'll face the winner of Vekic/Swiatek in the round of 16.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/8zhwK6T0Tz — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2020

«Il n’y a pas à chercher une explication physique, je me sentais bien hier, bien à l’échauffement ce matin, expliquait la No 7 mondiale un peu secouée. Je suis mal entrée dans le match. J’ai mal servi. Et puis en un claquement de doigts, tu te retrouves à 0-4, tu te crispes et tu n’arrives plus à jouer ton tennis. J'étais dépassée, comme submergée par les événements.» Une fois dans sa carrière, Belinda Bencic avait ressenti ce sentiment d’impuissance. «Contre Caroline Wozniacki à Istanbul en 2014, j’avais pris 6-0, 6-0. Mais c’était l’un de mes premiers matches sur le circuit. C’est bizarre parce que les gens viennent vers toi et te demandent si tout va bien. J’imagine qu’il y a des jours comme ça dans la vie d’une sportive de haut niveau.»

Perfect shot ????



Bencic and Kontaveit meet for a first time as they try to match their career best finishes by reaching the round of 16.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/Exw6quxhMx — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2020

Belinda Bencic quitte donc l’Australie sur «une grosse déception» et un bilan comptable pas très glorieux (4 victoires – 3 défaites). Faut-il y voir les effets de ses efforts consentis à l’automne pour s’offrir le Masters? «Je ne crois pas. J’ai réussi à faire ce que je voulais durant l’intersaison. Après, c’est vrai que j’aurais pu m’entraîner davantage. Mais j’avais besoin de repos, le plus important reste d’éviter les blessures. Je crois qu’il faut juste que j’enchaîne des matches pour retrouver le rythme.» Cela passera par Bienne et un premier tour de Fed Cup contre le Canada les 7 et 8 février.

Mathieu Aeschmann, Melbourne