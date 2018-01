Belinda Bencic, après l'exploit, la douche froide

Belinda Bencic est vite descendue de son nuage à Melbourne: 48 heures après son succès probant sur l'Américaine Venus Williams, la Saint-Galloise a été battue 6-1 6-3 par la qualifiée thaïlandaise Luksika Kumkhum (WTA 124).

La Suissesse de 20 ans a concédé à six reprises son engagement. Les six doubles fautes qu'elle a commises ne l'ont certainement pas rassurée sur sa faculté à bien tenir son service. Après la perte du premier set, elle a vite été menée 2-0 avant de perdre à nouveau le fil de son tennis pour concéder une défaite qui met un terme abrupt à une série magnifique de seize victoires de rang.

Cette contre-performance est due peut-être à la chaleur qui est tombée sur Melbourne et qui l'a sans doute affectée mais, surtout, à son manque de rigueur sur les points importants. Le dernier jeu du match en fut l'exemple frappant. Menée 0-40, Belinda Bencic sauvait magistralement trois balles de match avant de perdre la quatrième sur une erreur bien trop «légère» en revers.

Son tort fut très certainement de ne pas varier suffisamment son jeu face à une adversaire adepte d'un jeu plat et rapide. Cette incapacité à faire les bons choix sur le plan tactique explique aussi une défaite que personne n'a vu venir. Elle est rageante dans la mesure où elle survient dans un tournoi où aucune hiérarchie n'est vraiment établie.

Luksika Kumkhum says her best memory is making the second round here in Melbourne way back in 2013...



Well, we reckon a new favourite memory has just been made...#AusOpen pic.twitter.com/xKpqybGg3v