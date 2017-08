Barshim, l'or du Qatar

Le Qatari Mutaz Barshim, pur produit de l'académie sportive Aspire de Doha, a remporté à Londres son premier titre mondial au saut en hauteur, avec 2m35. La sensation est venue du bronze décroché par le Syrien Majd Eddin Ghazal (2m29).

Barshim gravit ainsi enfin l'ultime marche après sa médaille d'argent aux JO de Rio en 2016 et aux Mondiaux en 2013. Il était numéro 1 mondial cette saison et quand il n'est pas enquiquiné par les blessures, il se montre le plus souvent au-dessus du lot. Ce fin technicien, après avoir franchi 2m35, a échoué trois fois à 2m40, une hauteur qu'il a régulièrement dans les jambes.

Le Russe évoluant sous pavillon neutre Danil Lysenko s'est paré d'argent (2m32), mais le rayon de soleil - eu égard à la situation dans le pays - est venu du bronze de Ghazal. Ce Syrien réside et s'entraîne à Damas, où il bénéficie d'un soutien sans faille mais dans des conditions assez rudimentaires. Il lui arrive d'aller suivre des stages d'entraînement en Russie et à Barcelone, mais c'est souvent plus délicat pour les meetings. Il doit souvent batailler et perdre beaucoup d'énergie, parfois en vain, pour obtenir les visas requis pour voyager. Il va entrer dans l'histoire de son pays, un peu à l'image de l'heptathlonienne Ghada Shouaa, devenue championne du monde en 1995 et championne olympique en 1996, et qui reste la seule athlète syrienne, hommes et femmes confondus, à avoir remporté un titre planétaire en athlétisme. Les Kényans ont fêté un doublé attendu sur 1500 m avec la victoire d'Elijah Manangoi (3'33''61), devant Timothy Cheruiyot (3'33''99). Le Norvégien Filip Ingebrigtsen remporte une magnifique médaille de bronze, en 3'34''53. Le triple champion du monde Asbel Kiprop (KEN) échoue au 9e rang.