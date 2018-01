Bacsinszky forfait pour l'Open d'Australie

Timea Bacsinszky (WTA 39) renonce à disputer l'Open d'Australie. Le forfait de la Vaudoise a été confirmé à l'ATS par son manager Alexandre Ahr.

La Vaudoise de 28 ans renouera avec la compétition à St-Petersbourg (29 janvier-4 février). Elle pourra donc disputer le 1er tour de FedCup en République tchèque (10/11 février).

Annonce sur son site internet

«Comme prévu, j'ai pu reprendre l'entraînement à 100% depuis Noël et ma main réagit très bien, ce qui me réjouit beaucoup. Malheureusement, il va quand même me manquer quelques jours pour être prête pour l'Open d'Australie», explique Timea Bacsinszky dans une lettre postée vendredi matin sur son site internet.

La Vaudoise n'est plus apparue en compétition depuis le mois de juillet et le tournoi de Wimbledon, où elle avait souffert d'une cuisse et avait été éliminée au 3e tour. Elle avait précisé en août qu'elle profitait de sa pause forcée pour soigner ce kyste à la main droite qui la faisait souffrir. Une douleur chronique qui ne l'avait pas empêchée d'atteindre pour la deuxième fois les demi-finales à Roland-Garros.

Timea Bacsinszky, qui était revenue parmi les vingt meilleures mondiales dans le courant du mois de juin, avait atteint le 3e tour l'an dernier à l'Open d'Australie. Les 130 points qu'elle va perdre lui coûteront vraisemblablement sa place dans le top 40. (ATS/nxp)