Axel Simic et Arnaud Riat vous dévoilent leur équipe

Axel Simic (Lausanne 4 Clubs): «On a un très grand esprit d’équipe»

«On a un très grand esprit d’équipe que l’on a découvert et développé en fin de saison. C’est surtout au moment des play-off que l’on a, en fait, commencé à crioire en nous et en nos possibiités. C’est l’une de nos grandes qualités. Des faiblesses, on en a également. Nous sommes par exemple assez jeunes, on manque parfois d’expérience et cela nous joue des tours. Il y a certains matches où nous menions largement et que nous avons perdus après s’être fait bêtement rattraper. Je dirais que nous possédons une bonne défense et un très bon gardien, c’est uimportant en play-off. Nous avons aussi la chance de travailler avec Yves Sarault qui effectue un super job depuis qu’il est à Lausanne. A vrai dire, on a passé une belle année où tout a bien fonctionné en terminant 8e à égalité avec le neuvième. Mais on a prouvé que nous méritions notre place en battant Langnau, qui était leader, à Malley. Puis, dans notre lancée, on l’a éliminé avant de sortir Berne. Maintenant nous allons à Scuol pour vaincre le 3e, à savoir Ge/Servette. Se qualifier au dernier moment, c’est un atout, on n’a rien à perdre. On a aussi compris, en gagnant tour à tour contre les deux premiers du championnat, que nous étions capables de grandes choses.

Alors oui, il s’agit de notre première expérience en finale, c’est nouveau pour nous c’est vrai, mais cela reste du hockey. On sait y jouer, on l’a prouvé en quarts et en demi finales. On a l’occasion d’entrer dans l’histoire et on va y aller à fond pour battre les Genevois.

Genève-Servette? Durant la saison, en six confrontations, on s’est imposé quatre fois. Cela promet un magnifique derby au fin fond de la Suisse entre les deux pires ennemis. Tous les joueurs se connaissent, à force, et cela va être sympa et intéressant pour le public.

Arnaud Riat? Lui et moi on se connaît plutôt très bien. On a passablement joué ensemble en équipe nationale et avec les pee-wee au Québec. C’est un super gars en dehors de la la glace et on est vraiment des potes, oui. Maintenant une fois que nous avons nos tenues et des patins, on ne se fait plus de cadeau. Arnaud, qui a déjà remporté deux titres, avec les novices et les juniors, c’est un super joueur, qui possède un gros shoot. On l’a vu lors des play-off avec les Aigles. Il faudra mettre un de nos joueurs sur lui quand il sera sur la glace.

On va compter sur la présence de passablement de parents même s’il y a plus de six heures de route. C’est juste dommage que cette finalissima ne soit pas organisé plus près.»

Arnaud Riat (Genève-Servette): «Pour marquer les esprits»

«Nous avons deux premières lignes formées de vétérans, plus précisément de juniors dernière année. Sinon, il y a passablement de plus jeunes éléments qui nous amènent leur énergie. Sur le papier, nous sommes meilleurs que Lausanne, cela devrait le faire. Je ne pense pas qu’il s’agisse, comme vous le dites, d’un excès de confiance. Mais cela fait la deuxième année qu’on est en finale et on le mérite. Je pense que Lausanne va quand même nous respecter du fait que nous avons déjà été champion l’an passé. A part Sébastien Molinari qui est blessé depuis un certain temps, nous sommes au complet. On a terminé troisième de la saison régulière avec, il est vrai, des hauts et des bas. On a traversé des périodes où nous manquions de constance avec une belle série de victoires avant d’enchaîner quatre à cinq défaites consécutives. Mais dans l’ensemble, c’était bien.

Avec la première équipe et l’équipe nationale, j’ai beaucoup joué de matches cette saison. Mais je m’étais bien préparé cet été pour vivre cela. Avec cinq matches par semaine, cela se passe au mental. Il faut garder l’esprit frais pour performer, ce que j’ai réussi à faire.

Le fait d’avoir gagné l’an passé à Scuol est un avantage psychologique pour nous. Car ce n’est vraiment pas une série normale. C’est spécial, en deux matches où cette fois-ci il n’y aura plus que la victoire qui compte. Nous savons comment cela se passe alors que Lausanne va découvrir tout ce nouvel environnement.

Lausanne, c’est notre meilleur ennemi! Entre nous ce sont souvent des matches sympas, à jouer et à regarder. Il y a forcément beaucoup d’intensité, surtout que la plupart d’entre nous, on se connaît très bien pour se cooyer en équipe de Suisse. Cela va être cool de jouer contre eux...

Alex Simic? Il a marqué pratiquement tous les buts pour Lausanne. Lui, je le connais très bien. On joue ensemble en équipe nationale depuis tout petit. C’est un très bon joueur, rapide, qui crée le jeu et qui possède un bon tir. Il a beaucoup de qualité. Il a été blessé cette saison ce qui l’a empêché de disputer les Mondiaux juniors. Mais là il a l’occasion de bien se rattraper, c’est tout bénéfique pour lui. C’est le joueur à surveiller à Lausanne. Il se trouve souvent au début et éà la fin de l’action et ses stats sont impressionanntes. Oui, attention à lui, mais il n’est pas seul. Notre adversaire possède une très bonne équipe dans l’ensemble.

Pour lui et moi ce sera notre dernière apparition en juniors. En ce qui me concerne, je suis hyper content de mes cinq années novices et juniors avec deux titres. Ce serait vraiment frustrant de terminer sur une défaite même si ma saison a été assez affolante. J’espère vraiment finir sur une bonne note, pour vraiment marquer l’esprit. Il y a peu de joueurs en Suisse qui ont réussi cet exploit. Je suis prêt, on l’est tous dans l’équipe.»

(nxp)