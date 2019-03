Le but égalisateur de Jonathan Jung a permis à Collex-Bossy (8e, 22 points) d'obtenir le nul dans le derby genevois face à Interstar (6e, 23 points) mercredi soir (1-1) dans des conditions un peu difficiles.

«On a mis plus d'intensité que dimanche dernier contre OG», a apprécié le capitaine collésien Jérôme Kerouedan dans la vidéo à découvrir ci-dessus. «Du fait des conditions, on a eu du mal dans la finition pendant tout le match et avec un peu plus de réussite on aurait pu arracher la victoire», a-t-il enchaîné.

La semaine anglaise se conclura samedi (17h) avec la réception de Dardania Lausanne, actuellement relégable. «Il faudra à tout prix prendre les trois points, mais je suis confiant avec ce qu'on a montré ce soir», a encore dit un Jérôme Kerouedan optimiste.

Les classements et résultats en 2e ligue inter (nxp)