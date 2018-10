Avec sa finale en novembre, la Coupe Davis 2.0 débute sur un échec

C’est officiel depuis mercredi soir: la première phase finale de Coupe Davis à 18 équipes se déroulera à la Caja Magica de Madrid, du 18 au 24 novembre 2019. La nouvelle «Coupe du monde du tennis» aura donc pour mission de trouver son identité lors de cette dernière semaine du calendrier, lorsque plus personne n’a envie de transpirer. Surtout pas un top 10.

«Rafa (Nadal) jouera s’il n’est pas blessé et je suis confiant pour Novak (Djokovic)», a assuré le défenseur du Barça lors d’une présentation qui n’a pas réussi à infirmer ce constat: deux mois après le vote d’Orlando, Kosmos et l’ITF ont échoué sur les deux dossiers définis comme prioritaires.

Wild cards déclinées

Premier échec, le déplacement de la phase finale en janvier (en cas de fusion avec la World Team Cup) ou en septembre est resté un fantasme. Du coup, le «festival de tennis» espéré par l’ITF aura lieu trois semaines après Bercy, dernier tournoi pour le top 50, et au lendemain du Masters, ultime objectif du top 8. Soit pile lorsque les premiers reviennent de vacances et les seconds en rêvent. Malgré les 10 millions de primes d’engagement figurant au budget, cette impasse calendaire promet ainsi une intensité digne des meilleures exhibitions.

Second échec, Kosmos n’a pas réussi à matérialiser ce qui constituait sa principale promesse de campagne: faire revenir les plus grands joueurs en Coupe Davis. Comme le révélait le «Times» la semaine dernière, Gerard Piqué a bien proposé «ses» wild cards à la Suisse et à la Serbie contre un accord de principe de Roger Federer et de Novak Djokovic. Il ne l’a jamais reçu et l’ITF a fini par se tourner vers la Grande-Bretagne et l’Argentine.

La pique à Roger Federer

Si l’on ajoute les refus catégoriques de Sasha Zverev (5e mondial) et de Lucas Pouille (possible champion) ainsi que les échos du dernier Conseil des joueurs de l’ATP qui font état d’un soutien à la World Team Cup, le lobbying du défenseur barcelonais ressemble à un désastre. Est-ce pour cela que Gerard Piqué s’est lâché sur l’âge de Roger Federer et «ses jambes qui ne donnent plus que ce qu’il leur reste»? Peut-être.

La Coupe Davis 2.0 sera peutêtre un jour un succès; disons, au hasard, en 2021, sur le site d’Indian Wells. Mais pour réussir le baptême de cette nouvelle épreuve en novembre 2019, Gerard Piqué va devoir inventer la plus belle remontada de son histoire. (nxp)