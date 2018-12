«Avec l'âge, je suis devenu un leader naturel»

À 32 ans, Reto Ziegler n’en finit pas de bourlinguer. Après avoir précédemment évolué en Angleterre (Tottenham, Wigan), en Allemagne (Hambourg), en Italie (Sampdoria, Juventus, Sassuolo), en Turquie (Fenerbahçe) et en Russie (Lokomotiv Moscou), l’ancien capitaine du FC Sion a découvert en 2018 la Major League Soccer nord-américaine. Actuellement en Valais après la fin de sa première saison sous les couleurs du FC Dallas, le défenseur, qui occupe temporairement avec son épouse un appartement hôtel situé dans le complexe des Bains de Saillon, évoque son nouvel environnement.

Reto Ziegler, qu’avez-vous découvert de l’autre côté de l’Atlantique?

Un championnat vraiment compétitif, très physique et rapide dans lequel il est difficile de s’imposer. Le niveau est bien meilleur que ce à quoi je m’attendais, c’est tout sauf des vacances! En termes d’impact médiatique, la MLS souffre de ne pas être assez vu en Europe, mais cela vaut largement la Super League helvétique.

Dallas, son univers impitoyable…

Je n’ai pas vraiment connu la série télévisée. La nôtre s’est malheureusement arrêtée au début des play-off déjà. On a connu un jour sans, devant notre public qui plus est. On a été jugés sur un seul match, perdant tout le bénéfice du travail effectué jusque-là ( ndlr: le club texan a été éliminé par Portland, futur finaliste). Entre la NBA, la NHL et le football américain, quelle est la réelle place du soccer?

Les habitudes sont en train d’évoluer, le championnat est toujours plus respecté. Il faut dire que les moyens financiers que l’on y trouve sont considérables. Il y a du monde au stade, on ne s’ennuie jamais. À l’avenir, cela va devenir une destination prisée pour beaucoup d’Européens, y compris les jeunes.

Peu de joueurs peuvent se targuer d’avoir joué durant leur carrière aussi bien en Russie qu’aux États-Unis, ce qui est votre cas…

En Russie, on priait avant chaque match. Aux États-Unis, l’ambiance est festive dans les gradins mais également poignante, avec l’interprétation systématique de l’hymne national avant le coup d’envoi.

Dallas est votre douzième point de chute. D’un vestiaire à l’autre, qu’est-ce qui change fondamentalement?

Chaque culture possède sa propre identité. Chaque étape est un enrichissement personnel qui m’a rendu meilleur, aussi bien sur le terrain en tant que joueur qu’en dehors sur le plan humain. Si j’ai pu devenir un footballeur du monde, c’est grâce à la Suisse que je le dois.

Justement pour vous qui êtes né à Genève, avez grandi à Gland avant de percer à Zurich, où se situent exactement vos racines?

Je ne me sens pas attaché à un canton en particulier, étant à l’aise des deux côtés de la Sarine. Avant d’être lié à un endroit, je me considère comme Suisse, peu importe d’où. Avec le temps et fort de votre expérience, en quoi pensez-vous avoir le plus évolué? En changeant de position, en devenant un défenseur central au lieu d’être un latéral, je me suis davantage imposé. Je vois et lis mieux le jeu. Avec l’âge, je suis devenu un leader naturel. Cela s’est imposé à moi sans l’avoir cherché.

Vous avez l’âme d’un leader, d’accord. Mais un leader, c’est quoi? Comment définiriez-vous son rôle?

Ce n’est en tout cas pas se donner un genre ou jouer un rôle, c’est être soi-même en toutes circonstances. Et surtout peut-être quand cela va moins bien. Cela suppose de prendre ses responsabilités et d’inciter les plus jeunes à le faire en les encourageant. Être un leader, c’est d’abord ne pas tricher avec ce que l’on est.

Quel est le joueur que vous avez croisé qui vous a le plus impressionné jusque-là?

Au risque de vous surprendre, je dirai sans hésiter Antonio Cassano. Quand j’étais avec lui à la Sampdoria, il ne s’entraînait certes pas toujours à 100% mais son regard et son intelligence tactique n’avaient pas d’égal pendant les matches. J’ai aussi été impressionné par la classe de Buffon quand il m’a accueilli à la Juventus.

Et Zlatan Ibrahimovic?

En MLS, je l’ai toujours battu! Peut-être parce que c’est moi qui le surveillais. ( Rires) Je l’avais déjà croisé en Italie. Ce n’est pas le gars qu’il faut oublier trop longtemps…

Vous avez conservé son maillot en souvenir?

Non, cela fait longtemps que j’ai arrêté ma collection, ma maman ne sachant plus où les mettre. Chez mes parents, toutes les armoires en sont pleines. Depuis quelque temps, je n’échange mon maillot qu’avec les Suisses que je rencontre là-bas.

Comment le footballeur que vous êtes regarde-t-il les autres sports à la TV? J’aime bien chercher ce qui se trouve derrière le talent. J’ai un faible pour les documentaires mettant en lumière le secret des champions. Pourquoi l’un réussit, et pas l’autre… Quel que soit le sport, il y a plein d’idées à picorer. Ce que je sais déjà, c’est que le talent seul n’est rien sans le travail pour le faire fructifier.

Y a-t-il quelque chose que vous ne referiez pas?

Tout ce que je voulais, je l’ai eu.

Le monde du sport est pourtant impitoyable. C’est l’exaltation de l’individu, la guerre des ego. Vous vous y retrouvez toujours?

Bien sûr. Pourquoi devrais-je me plaindre alors que je suis un privilégié? Par rapport à la vie de ceux et celles qui doivent se lever avant 7 heures pour aller bosser, je ne serai jamais blasé ni lassé. Je sais la chance qui est la mienne. Je vis la vie dont je rêvais. Avant les Fêtes, vous vous étiez entraîné avec le FC Sion pour demeurer en condition.

Un retour de Ziegler à Tourbillon est-il envisageable durant ce présent mercato?

Je suis sensible aux marques d’affection que je reçois en Valais. Ici, je me sens à la maison. Mais il me reste une année de contrat avec option avec Dallas. Normalement, il ne va donc rien se passer mais chacun sait qu’en football encore plus qu’ailleurs, on ne sait jamais (ndlr: au sein de son club, Ziegler ne figure pas dans la liste des joueurs dits «protégés» ).

On vous sent épanoui, simplement heureux, juste bien…

Je le suis à tous les niveaux sans parler que je vais être papa ce printemps d’une petite fille. Avec mon épouse, Elodie, ça va forcément changer notre vie. Et moi, cela ne fait que renforcer ma motivation de me battre encore davantage sur une pelouse. (nxp)