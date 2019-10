«Avec Lausanne 2020, on se reconnecte à l’olympisme»

Christophe Dubi, vous aviez 3 ans lorsque votre père Gérard, ancienne gloire du LHC, a participé aux Jeux de Sapporo en 1972. Est-ce votre premier souvenir olympique?

Je me souviens très bien qu’une grande photo de la cérémonie d’ouverture sur l’anneau de vitesse de Sapporo trônait dans le hall de notre appartement pendant des années. Mon père m’avait montré distinctement où il se trouvait sur le cliché. Même s’il était une personnalité publique, cette photo était le seul élément évoquant son sport à la maison. C’est probablement pour cette raison que j’ai toujours considéré que les Jeux appartenaient à une autre dimension.

Quel est l’impact de ces souvenirs sur votre carrière?

(Il réfléchit.) Aucune influence sur ma carrière professionnelle. Car j’avais d’autres aspirations, vu que j’ai étudié l’économie politique et eu un autre parcours avant d’arriver un peu par chance au CIO. J’ai par contre toujours été marqué par la manière dont le sport était une source d’inspiration et à quel point l’athlète avait un devoir. J’ai pu l’observer à plusieurs reprises, lorsque des gens arrêtaient mon père dans la rue pour un autographe. Accorder un moment permet d’illuminer le quotidien des gens et démontre la place de l’athlète dans la société contemporaine.

Vous étiez joueur de hockey… Allez-vous suivre les matches des JOJ à Lausanne?

Je serai sur tous les sites. Je vais voir du hockey et me réjouis de découvrir ce nouveau format en 3 contre 3.

Avez-vous participé au «Grand soir» du LHC?

Bien sûr! Avec une émotion particulière, car j’ai connu la patinoire de Montchoisi lorsque mon père jouait, avec la ferveur populaire du grand mur. Puis le virage ouest de Malley. Et j’ai retrouvé cette ambiance incroyable avec l’impressionnant mur de 3500 fans dans la nouvelle enceinte.

Qu’apportent les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) aux nouveaux sports, dont le 3 contre 3 en hockey ou le ski-alpinisme?

Ils leur donnent l’opportunité d’avoir un terrain de test extraordinaire. Le big air ou le slopestyle ont par exemple été testés dans le cadre des JOJ. Pour le 3 contre 3 en hockey, c’est l’occasion de donner un potentiel de développement plus important à des sports très spécialisés. Et c’est plus facile de bâtir une bonne équipe à trois joueurs plutôt qu’à cinq sur la glace. On facilite ainsi l’accès à ces sports à de plus petites nations. On peut tout à fait imaginer retrouver ces nouvelles disciplines dans de futurs Jeux.

Votre fils Jules a 17 ans. Est-il impliqué dans les JOJ?

Non, il dispute le Freeride World Tour Junior. Il est passionné par cette liberté qu’offre la discipline. C’est une autre approche du sport que je respecte énormément. S’il y trouve cette aspiration vers l’excellence, peu importe que ce ne soit pas une discipline olympique. Par contre, nous discutons beaucoup de l’organisation des JO.

De l’entrée du freeride aux JO par exemple?

Il y a un potentiel énorme car la discipline est très attractive. Mais il y a une complexité inhérente à son organisation et je pense que dans le format actuel, les chances de voir du freeride aux JO sont minces.

Comment faire pour que les JO continuent d’intéresser les jeunes?

Il faut rester pertinent, c’est l’élément central du programme olympique, et c’est pour cela qu’il évolue en permanence. À Tokyo, des sports très ancrés localement (karaté, baseball) et d’autres qui intéressent les jeunes (escalade sportive, skateboard) font leur apparition. Dans la baie, une zone urbaine hyperaccessible sera prévue pour que les jeunes puissent tester les terrains de jeu avec de la musique et des animations. On doit respecter les codes et les valeurs de ces sports tout en leur donnant une résonance beaucoup plus large.

Les JOJ sont un laboratoire pour tester des idées. Quelles sont-elles à Lausanne?

Nous aurons les premiers Jeux qui se déroulent sur deux pays, ce sera un véritable héritage. En marge des compétitions, un festival est prévu pour les différents sites de Lausanne 2020 et cette notion de fête va être transposée à Tokyo. L’idée est également de délocaliser une partie des moyens humains et techniques liés à la diffusion d’images dans notre centre de Madrid plutôt que sur place. Cela permettra de réduire les coûts et pourra être répliqué sur des JO.

Un système de deux vagues est également prévu pour amener plus d’athlètes…

Ce système permet à Lausanne 2020 d’accueillir 2000 athlètes, soit le double qu’initialement prévu en permettant à chaque «vague» d’athlètes d’effectuer un séjour plus court sur place. Mais il est propre aux JOJ, car le principe des JO veut que l’athlète soit olympien du début à la fin.

Les hautes écoles vaudoises sont impliquées dans les JOJ de Lausanne. En quoi le savoir-faire local est-il important?

L’aspect local est fondamental et les grandes écoles de la région ont toutes hérité de projets, que ce soit au niveau du design ou en amenant des solutions techniques. Une collaboration fructueuse entre l’INSEP et l’UNIL a permis de monter un dispositif «Performance Accelerator» qui donne la possibilité aux athlètes de bénéficier de moyens techniques inédits afin d’améliorer leurs performances. Le projet a été monté à Buenos Aires en 2018, sera utilisé à Lausanne et aux Jeux de Tokyo.

Le débat sur le réchauffement climatique concerne particulièrement les jeunes. Comment le CIO y répond-il?

On attend du mouvement olympique qu’il précède plutôt qu’il ne suive. Cette exemplarité se traduit dans l’organisation plus durable de l’événement. Mais aussi dans l’accompagnement des comités nationaux olympiques qui sont tous engagés pour prendre en compte la durabilité dans leur raisonnement.

Un nouveau récent rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) indique que la taille des glaciers aura fondu de 80% d’ici à 2100. Les Jeux d’hiver sont-ils menacés?

Les Jeux d’hiver ne sont pas forcément menacés à court ou moyen terme, dans la mesure où l’on trouve des solutions d’organisation d’événements à certaines altitudes ou sous certaines latitudes où il fait extrêmement froid. Nous savons faire de la glace dans n’importe quelles conditions et la production de neige artificielle est plus efficace qu’avant. Mais il est clair que les températures augmentent et qu’une adaptation est nécessaire.

Avez-vous été déçu par le refus de Sion 2026?

J’ai été déçu, oui. Parce que Sion 2026 était un bon projet mais finalement l’ensemble des acteurs impliqués n’a pas su convaincre. On a beaucoup parlé des coûts des Jeux, mais pas de ce que ce projet pouvait amener en termes de retombées pour Sion, le Valais et la Suisse. Pour moi, c’est une opportunité manquée, mais on ne peut pas en vouloir aux gens d’avoir voté contre les Jeux. Il faut faire son autocritique, car on n’a pas su trouver les bons arguments. Ce projet était viable et pertinent, il s’appuyait sur ce que la Suisse avait de mieux à offrir.

Malgré l’agenda 2020 du CIO, l’impression est que votre message ne passe pas ou plus auprès de la population…

En Suisse, le débat a très rapidement tourné sur le budget de l’événement, sur la maîtrise des coûts de la sécurité et pas tellement sur l’agenda 2020 qui venait d’être adopté. Nous nous sommes retrouvés avec deux candidatures – la Suède et l’Italie – qui croyaient en l’apport bénéfique des Jeux. Et qui avaient compris que le CIO avait tourné la page sur des pratiques anciennes, notamment sur le développement d’infrastructures qui étaient parfois coûteuses. L’intérêt central de notre réflexion est que les Jeux s’adaptent aux villes et leur contexte, et non l’inverse.

Y a-t-il des risques que les JOJ 2020 soient déficitaires?

Tout événement peut être déficitaire. Mais pour les JO ou les JOJ, on ne le conçoit pas. Tout simplement car les Jeux doivent être équilibrés. À Rio, il a fallu trouver des économies absolument partout car on ne laisse pas d’ardoise sur l’organisation des JO. Pour Lausanne 2020, nous sommes partis sur un budget de candidature qui a très légèrement augmenté car on y a mis aussi un peu d’ambition, mais au final on l’équilibre.

De quels types de JO rêvez-vous?

Je rêve de Jeux dont les gens sont fiers en se retournant sur ce qui a été fait. Que ce soit un athlète, un journaliste ou un volontaire. Les Jeux doivent laisser une marque dans le temps.

Ces JOJ peuvent-ils servir de levier pour relancer une candidature suisse?

J’en ai la certitude.

L’échec sédunois semble pourtant éloigner les Jeux de la Suisse…

Un échec permet de se relever, d’apprendre et de construire pour se projeter différemment. Avec Lausanne 2020, on se reconnecte à l’olympisme dans la capitale olympique. On aura le moyen de démontrer tous ensemble que l’on peut livrer quelque chose d’enthousiasmant.

Avez-vous un plus beau souvenir olympique?

J’ai plutôt des moments olympiques qui sont extraordinaires. La cérémonie d’ouverture de Los Angeles en 1984 en tant que spectateur avec «l’homme volant» par exemple. Puis en passant de l’autre côté dès les Jeux de Pékin 2008, avec la responsabilité de ce qui se passait sur le terrain de jeu qui m’incombait en tant que directeur des sports au CIO. Les Jeux de Vancouver en 2010 qui ont mobilisé tout le Canada m’ont marqué. C’est ce qu’on attend avec Lausanne 2020 bientôt.

Vous travaillez depuis vingt ans au CIO. Restez-vous fasciné par les Jeux?

Totalement! Je reste fasciné par leur puissance, leur capacité d’engagement, à émerveiller, à transformer la vie des gens. C’est ça le plus important. Constater qu’un événement de quinze jours tous les deux ans transforme réellement toutes les personnes qui y sont d’une façon ou d’une autre connectées.